LANDWIRT Rinderfachtage 2017 - jetzt anmelden!

Seit Jahren sind die LANDWIRT Rinderfachtage fixer Bestandteil im Weiterbildungskalender moderner Landwirte. 2017 warten die LANDWIRT Rinderfachtage mit aktuellem Wissen rund um Fruchtbarkeit, Haltung, Fütterung und Gesundheit auf. Sichern Sie sich rechtzeitig Ihren Platz!

Bei den LANDWIRT Rinderfachtagen steht aktuelles Wissen rund um die Kuh am Programm. Foto: Taferner

LANDWIRT Abonennt: 12 Euro

Nicht-Abonnnent: 14 Euro

Gesunde Kühe, richtige Fütterung und gute Haltungsbedingungen – das sind die Grundpfeiler um das genetische Potenzial unserer Kühe auszuschöpfen und gute Fruchtbarkeit zu erreichen. Mehr dazu erfahren Sie auf den LANDWIRT Rinderfachtagen 2017: in Österreich vom 16. bis 20. Januar, in Bayern am 8. und 9. Februar und in Südtirol am 10. Februar 2017. Wann Homöopathie bei Kuh und Kalb wirkt , erklärt Tierheilpraktikerin Karin Schoenen-Schragmann. Fütterungsberater Matthias Lins gibt Tipps für die angepasste Fütterung mit Raps, Sonnenblume und Co. modernes Fruchtbarkeitsmanagement ist bei Christian Fasching Programm. Kuhsignal-Trainer Christian Manser verrät, wie Sie die Haltung mit einfachen Lösungen verbessern können.Die LANDWIRT Rinderfachtage sind als Ganztagesveranstaltung geplant, die von 9 bis 16 Uhr dauert. Neben den Vorträgen mit Diskussion, präsentieren unsere Partnerfirmen Produktneuheiten rund ums Rind. Als Zugabe verlosen wir täglich unter den Teilnehmern je drei LANDWIRT Jahresabos!Wie gewohnt, gibt es bei den LANDWIRT Rinderfachtagen, die Möglichkeit zum Mittagessen. Nach jedem Vortrag ist eine Pause geplant, damit die Eindrücke gleich mit den Vortragenden oder Berufskollegen diskutiert werden können.Nutzen Sie die Gelegenheit für praxisnahe Weiterbildung und persönliche Gespräche, damit Sie auch in Zukunft an ihren Kühen Freude haben.Termine und weitere Informationen finden Sie auf www.landwirt.com/rinderfachtage Als LANDWIRT Abonnent kommen Sie in den Genuss eines vergünstigten Tagungsbeitrags (inkl. Tagungsband):