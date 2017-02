LANDWIRT Praxistag Brunsterkennungssysteme

Am Samstag, den 18. März 2017 findet der erste LANDWIRT Praxistag zum Thema Brunsterkennungssysteme für Rinderbetriebe statt. Neben den Ergebnissen des LANDWIRT Praxistest Brunsterkennungssysteme geben Tierarzt Dr. Walter Peinhopf und Rinderzüchter Peter Haring in Wettmannstätten in der Steiermark wertvolle Tipps rund um das Thema Fruchtbarkeitsmanagement.

Am LANDWIRT Praxistag Brunsterkennungssystme erfahren Sie Wissenswertes rund um modernes Fruchtbarkeitsmanagement beim Rind. Foto: Taferner

Prof. Dr. Walter Peinhopf , Dr.VET - die Tierärzte: Fruchtbarkeitsmanagement in hochleistenden Milchviehherden – wie integriert man Brunsterkennungssystem in die Bestandsbetreuung um optimale Ergebnisse zu erzielen

Dipl.-Ing. Christian Fasching, Lehr- und Forschungszentrum für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein: Ergebnisse LANDWIRT Praxistest Moderne Brunsterkennungssysteme im Vergleich – was leisten die verschiedenen Hersteller

Landwirt Peter Haring: Vorstellung des Milchviehbetriebes, 80 Milchkühe, 11.000 kg Stalldurchschnitt: Wie setzt man modere Systeme ein um rasch und sicher zur Besamungsentscheidung zu kommen

Moderne Brunsterkennungssysteme überwachen unterschiedliche Parameter, wie Temperatur oder Aktivität, um Ereignisse wie Geburt oder Brunst vorherzusagen. Foto: Haring

Kein Faktor beeinflusst die Wirtschaftlichkeit am Milchviehbetrieb mehr als die Fruchtbarkeit. Kühen, die lange nicht trächtig werden, fehlt es am Ende der Laktation an Milchleistung, sie haben höhere Zellzahlen und verfetten schlussendlich, was zu Problemen in der Folgelaktation führt. Daher rücken Systeme zur Brunsterkennung und Dokumentation immer mehr ins Rampenlicht und sollen den Landwirten helfen jede Brunst zu erkennen, um sie nutzen zu können.Was diese Systeme wirklich leisten, wie sie eingesetzt werden und welche Vorteile sich für den Landwirt ergeben, erfahren sie beim ersten LANDWIRT Praxistag zum Thema Automatische Brunsterkennung und Fruchtbarkeitsmanagement in Wettmannstätten, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark.Wann?Treffpunkt?Betriebsbesichtigung Rinderzucht Haring und Vorstellung der verschiedenen Systeme in der Praxis. In drei Workshop Gruppen stehen die Referenten zum Erfahrungsaustausch zur Verfügung.Für diese Veranstaltung erhalten SieTagungsbeitrag inkl. Verpflegung und Tagungsunterlagen - Vor Ort bar zu bezahlen:Max. 30 Teilnehmer