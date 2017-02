Körnerhirse – Erfahrungen im Jahr 2016

Die Hirse ist durch ihre Wassereffizienz und ihre Trockenheitstoleranz eine interessante Alternative. Zudem wird sie vom Maiswurzelbohrer kaum befallen.

Die perfekte Befruchtung der Rispen hat zu einem neuen Ertragsrekord im Jahr 2016 geführt. Foto: Böck

Dieses Jahr konnten wir erstmals Blattkrankheiten bei der Hirse beobachten. Foto: Mayer

Hirse gehört zu den wassereffizientesten Nutzpflanzen im Ackerbau . Während Mais mindestens 275 mm Wasser benötigt, kommt Körnerhirse schon mit 175 mm aus. Ab 600 mm Jahresnieder¬schlag erzielt man bereits Erträge von über zehn Tonnen je Hektar.Im Unterschied zu Mais reagiert Hirse bei großer Trockenheit bzw. Hitze mit einem Standby-Modus. Dabei stellt sie das Wachstum ein ohne abzusterben. Sobald wieder Wasser vorhanden ist, fährt sie mit dem Wachstum wieder fort. Dadurch verzögert sich aber die Abreife deutlich. Als großer Vorteil der Hirse hat sich im Jahr 2016 die späte Aussaatmöglichkeit herausgestellt, insbesondere nach den dramatischen Frostereignissen Ende April. Denn während bei spätem Maisanbau im Mai bereits erhöhte Fraßschäden an Narben durch den Maiswurzelbohrer möglich sind, ist dies bei Hirse nicht der Fall. Trotz des späten Anbaus waren im Jahr 2016 Erträge von über zehn Tonnen je Hektar möglich.Die pflanzenbaulichen Grundlagen haben sich nicht geändert. Je spätreifer die Hirsesorte ist, umso geringer kann die Saatstärke ausfallen. Bei der Sätechnik setzt sich mehr und mehr die Einzelkornsaat durch, da die Saattiefe präziser auf den geforderten zwei Zentimetern Tiefe gehalten wird. Die Pflanzen verzweigen weniger und reifen dadurch gleichmäßiger ab. Auch eine mechanische Unkrautbekämpfung ist bei der Einzelkornsaat notfalls möglich.Der bereits erwähnte Anbautermin wandert durch die höheren Frühjahrstemperaturen immer mehr in die Zeit von Mitte bis Ende April. Obwohl Aussaaten im Mai keine schlechteren Erträge bringen, sind sie mit höheren Kornfeuchten verbunden. An diesem Trend wird auch der Jahrhundertfrost Ende April im Süden Österreichs wahrscheinlich nichts ändern.Die Körnerhirse hat sich als eine sehr spätsaatverträgliche Kultur mit dennoch hohem Ertragspotenzial profiliert. Die Veredler schätzen die sehr gute Fresslust auch bei vollständigem Maisersatz. Für Landwirte mit hohem Wirtschaftsdüngeranfall ist nicht ganz unwesentlich, dass es sich bei Hirse um eine stickstoffzehrende Kultur handelt. Das bedeutet, dass sie im Stickstoffentzug und in der Frage der Gabenteilung wie Mais zu behandeln ist. Schlussendlich hat sich die Hirse hinsichtlich der Gefahr einer Mykotoxininfektion seit mehreren Jahren als eine sehr gesunde Kultur im Vergleich zu Mais bewährt.Mehr über die Erfahrungen zur Körnerhirse lesen Sie in der LANDWIRT Ausgabe 1/2017.