Keine Nährwert-Angaben für Direktvermarkter

Seit 13. Dezember 2016 gilt die verpflichtende Nährwertkennzeichnung. Österreich hat erreicht, dass die Direktvermarkter von dieser Pflicht ausgenommen sind.

Handwerkliche Erzeugnisse aus bäuerlichen Betrieben brauchen keine Nährwertangaben. (Foto: Alliance/shutterstock.com)

In beharrlichen Verhandlungen mit dem Bundesministerium für Gesundheit konnten die Landwirtschaftskammer Österreich und die Wirtschaftskammer eine praktikable Lösung für Direktvermarkter festlegen: Für handwerkliche Erzeugnisse aus kleinen gewerblichen und aus bäuerlichen Betrieben ist die verpflichtende Nährwert-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben.Von der Nährwert-Kennzeichnung befreit sind alle Direktvermarktungserzeugnisse , die ab Hof, in Bauernläden, auf Märkten, an die Gastronomie oder Hotellerie, im Rahmen der Hauszustellung oder auch im Supermarkt abgegeben werden, unabhängig davon, wie die Verkaufsanbahnung (Postwurfsendung, Homepage, etc.) zustande kommt und wie die Zustellung erfolgt. Entscheidend ist, dass die Produkte regional und punktuell vertrieben werden, wie durch lokale Einzelhandelsgeschäfte oder auch in Supermärkten, wie etwa in „Regional-Regalen“ oder in „Bauernecken“.Produkte, die in Supermärkten flächendeckend in Österreich gelistet sind und solche, die im Ausland vermarktet werden, sind nicht ausgenommen und müssen eine Nährwert-Deklaration aufweisen. Die Darstellung der Nährwerte ist tabellarisch zu machen und umfasst sieben verpflichtende Angaben: Energie (kJ, kcal), Fett, davon gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, davon Zucker sowie Eiweiß und Salz.