Jetzt Förderung für seltene Rinder beantragen

Mit 15. Dezember 2016 endet die Abgabefrist für den ÖPUL Herbstantrag 2016. Damit läuft auch die Frist für den Neueinstieg in die Maßnahme „Haltung von seltenen Nutztierrassen“ ab. Danach können Sie bis 2020 keine neuen Fördergelder für Tuxer, Sprinzen und Co. mehr beantragen.

Der Einstiegstopp für die Maßnahme „Erhaltung seltener Nutztierrassen“ wurde um ein Jahr aufgeschoben. Ab 2017 ist aber wirklich Schluss. Foto: Taferner

Bundesminister Andrä Rupprechter unterstützt die Haltung seltener Nutztierrassen und übernahm die Patenschaft der beiden Rassen Tuxer und Sprinzen. Foto: Moser

Letztmalig ist mit dem Herbstantrag 2016 ein Neueinstieg in die ÖPUL-Maßnahme „Seltene Nutztierrassen“ möglich. Wer im Herbstantrag 2016 diese Maßnahme beantragt, muss bis spätestens 1. April 2017 ein förderbares Tier im Stall haben. Die jährliche Prämie beträgt je hochgefährdeter Kuh 280 € und für Zuchtstiere 560 €. Damit ergibt sich eine Gelegenheit für Neueinsteiger in die Haltung und Zucht seltener Rinderrassen einzusteigen und die Förderungen bis 2020 noch zu erhalten. Nach dem Herbstantrag 2016 ist bis 2020 kein Einstieg mehr in das Programm „Seltene Nutztierrassen“ möglich.Förderbare Tiere sind Zuchttiere gemäß den Tierzuchtgesetzen der Länder und den anerkannten Generhaltungsprogrammen der Rassen Ennstaler Bergschecken, Kärntner Blondvieh, Murbodner, Original Braunvieh, Original Pinzgauer, Pustertaler Sprintzen, Tiroler Grauvieh, Tux-Zillertaler und Waldviertler Blondvieh. Förderbare Tiere müssen im Rahmen eines anerkannten Generhaltungsprogramms zur Zucht zugelassen sein. Es sind nur reinrassige Anpaarungen zulässig.Förderbare Kühe müssen bis spätestens am 01.04. zumindest einmal gekalbt haben. Für Stiere gilt der jährliche Zuchteinsatz im Rahmen des Generhaltungsprogramms (ausgenommen im Jahr der Zulassung zur Zucht) als Fördervoraussetzung. Förderbare Stiere müssen spätestens am 01.04. des Jahres zehn Monate alt sein.Bei den förderbaren Tierrassen gibt es insgesamt drei Gefährdungsstufen. Erstens gefährdete Rassen (Tiroler Grauvieh und Original Pinzgauer), zweitens gefährdete Rassen mit besonderem Generhaltungsprogramm (Murbodner) und drittens hochgefährdete Rassen (alle anderen). Letztere sind Rassen, die im Generhaltungsprogramm umfassende zusätzliche Auflagen einzuhalten haben, wie z.B. vorgegebene Anpaarung durch die verantwortliche Zuchtorganisation.Für gefährdete Rassen beträgt die Förderung für Kühe 180 und 360 Euro für Stiere. Die Haltung von Murbodnerrindern wird mit 210 Euro/Kuh und 420 Euro/Stier gefördert.Wer eine Förderung in dieser Maßnahme beantragt, verpflichtet sich zumindest ein förderwürdiges Tier am Betrieb zu haben. Die Haltung gefährdeter Nutztierrassen darf daher während der Verpflichtungsperiode nicht aufgegeben werden. Ein Rassenwechsel, ein Hinzukommen von neuen Rassen sowie ein Wegfall von einzelnen Rassen am Betrieb können ausschließlich zwischen den einzelnen Förderjahren erfolgen. Die Haltefrist von 1. April bis 31. Dezember muss eingehalten werden.Weiterführende Informationen zu den Förderbedingungen entnehmen Sie dem AMA-Merkblatt Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen