Jeder Einkauf entscheidet über die Landwirtschaft

Der Kauf von Billigwaren schwächt die regionalen Bauern und fördert die Massentierhaltung im Ausland. Die Konsumenten unterschätzen diesen direkten Zusammenhang noch oft.

Wie die Landwirtschaft in Österreich aussieht, entscheiden die Konsumenten. (Foto: defpicture/shutterstock.com)

An den Weihnachtsfeiertagen darf ein Festessen nicht fehlen, aber die Herkunft ist wichtig. \"Im direkten Gespräch kaufen alle Bio, regional und heimisch. Doch der Schein trügt\", weiß Tirols Bauernbunddirektor Peter Raggl. Anhand der Verkaufszahlen heimischer Produzenten und Handelsketten wird schnell ersichtlich, dass bei der Kaufentscheidung vor dem Supermarktregal immer noch viel zu oft zum Billigstprodukt gegriffen wird. \"Leider unterschätzen viele Konsumenten diesen direkten Zusammenhang. Wer nämlich zum ausländischen Billigprodukt greift, gibt an der Kassa automatisch das Recht ab, sich über Massentierhaltung, Tierleid im Ausland und das Bauernsterben im eigenen Land aufzuregen\", so Landtagsabgeordnete Kathrin Kaltenhauser.Erst kürzlich veröffentlichte die Österreichische Hagelversicherung eine neue Studie der Johannes Kepler Universität Linz, die belegt, dass heimische Lebensmittel eine enorme Chance für Umwelt, Klima und den österreichischen Arbeitsmarkt sind. Die konkreten Zahlen zeigen die Folge, wenn die Importe von Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Produkten um 10 % reduziert und durch inländische Waren ersetzt werden. Dann erhöht sich das BIP um 1,8 Mrd. Euro (Gesamt-BIP AT 340 Mrd. Euro) und es werden 21.187 Arbeitsplätze gesichert beziehungsweise neu geschaffen (Gesamt-Arbeitsplätze AT 4,15 Mio.).