Ist Palmöl krebserregend?

Eine Werbekampagne von Nutella-Hersteller Ferrero für Palmöl erhitzt die Gemüter. Das Tropenfett steht im Verdacht krebserregend zu sein. Vertreter der Landwirtschaft fordern heimische Fette für die Lebensmittelproduktion.

Der Nationalratsabgeordnete Leo Steinbichler und Oberösterreichs LK-Präsident Franz Reisecker treten dafür ein, dass in der Lebensmittelerzeugung auf tierische Fette und pflanzliche Öle aus Österreich zurückgegriffen wird.

Nachdem die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) vor einem möglichem Krebsrisiko durch Palmöl gewarnt hat, bringen sich sowohl Befürworter als auch Gegener in Stellung. Der Nutella-Hersteller Ferrero verteidigt in einer Werbekampagne in Italien den Einsatz von Palmöl. In Österreich kündigte der Nationalratsabgeordnete Leo Steinbichler eine neuerliche parlamentarische Anfrage an Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser und Umweltminister Andrä Rupprechter an. Außerdem will Steinbichler eine parteiübergreifende Sondersitzung des Konsumentenausschusses im Parlament erreichen. Bereits im Dezember wurde dazu eine Dringliche Anfrage im Nationalrat behandelt, die Anträge wurden abgelehnt.Im Mai 2016 veröffentlichte die EFSA ihre Studie, wonach Palmöl – verglichen mit anderen Fetten – höhere Mengen an den toxischen Substanzen GE (Glycidyl-Fettsäureester), 3-MCPD (3-Monochlorpropandiol) und 2-MCPD (2-Monochlorpropandiol) enthalte. Diese werden bei der Raffination von Pflanzenölen bei hohen Temperaturen (ca. 200°C) gebildet. Die Risikoabschätzung sei jedoch für alle drei Substanzen schwierig, weil derzeit nicht genug Informationen über ihre Schädlichkeit für den Körper vorliegen. Die Supermarktkette Coop hat als Reaktion auf die Studie 200 Palmöl-Produkte aus ihrem Sortiment genommen.Auch die Landwirtschaftskammer Oberösterreich kritisiert in einer Aussendung die Verwendung von Palmöl. Palmöl komme aus klassischer Plantagenwirtschaft, für die tropischer Regenwald weichen musste.Die Lebensmittelindustrie verwendet Palmöl gerne, weil es leicht zu verarbeiten ist und kostengünstig hergestellt werden kann. Durch einen hohen Rauchpunkt weist das Fett eine hohe Hitze- und Oxidationsstabilität auf. Palmöl hat auch bei Zimmertemperatur eine vorteilhafte Konsistenz und ist damit vielseitig einsetzbar. Palmöl wird aber nicht nur im Lebensmittelbereich eingesetzt, sondern auch in der Kosmetik, in Waschmitteln, für Kerzen oder in der Biodieselerzeugung usw. 85 Prozent der weltweiten Palmölplantagen stehen in Indonesien und Malaysia. Allein in den letzten zehn Jahren wurde die Produktion um 50 Prozent ausgeweitet. Auch in der EU wird sehr viel Palmöl verbraucht. Zuletzt war Palmöl mit 7,2 Millionen Tonnen das zweitmeist konsumierte pflanzliche Öl in der EU. Lediglich Rapsöl – die klassische Ölfrucht der gemäßigten Regionen und bei uns heimisch – liegt mit 9,5 Millionen Tonnen Verbrauch vor Palmöl.Auch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht gehört das Palmfett mit rund 50 Prozent gesättigten Fettsäuren nicht zu den empfehlenswerten Fetten, da wir in unserer täglichen Ernährung genug oder zu viel von diesen zu uns nehmen, so die LK OÖ in ihrer Aussendung. Im Vergleich dazu habe zB Rapsöl ein sehr viel ausgewogeneres Verhältnis zwischen den verschiedenen Fettsäuren und nur sieben Prozent gesättigte Fettsäuren.LK-Präsident Franz Reisecker: \\\\\\\"Wir treten als Landwirtschaftskammer OÖ generell dafür ein, dass für die Lebensmittelerzeugung verstärkt auf tierische Fette und pflanzliche Öle aus Österreich zurückgegriffen wird. Die Produktionsstandards sind hierzulande transparent. Transportwege können minimiert werden und der Anteil an regionalen Rohstoffen in den Lebensmitteln wird erhöht.\\\\\\\"