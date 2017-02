Interview mit Johann Stinglmayr zur Schweinegesundheitsverordnung

Dass wir die Schweinegesundheitsverordnung brauchen, davon ist Johann Stinglmayr überzeugt. Im LANDWIRT Interview erklärt er, warum auch die kleinen Betriebe die neue Verordnung einhalten müssen.

Stinglmayr: Die Inhalte der Verordnung brauchen wir seit jeher zum bestmöglichen Schutz vor ansteckenden Krankheiten und zum flächendeckenden Schutz vor Seuchen. Die Afrikanische Schweinepest steht vor den Toren Mitteleuropas und nicht zuletzt deshalb brauchen wir jetzt mehr Verbindlichkeit.In Österreich dauern manche Dinge lange, aber es kommt trotzdem etwas Ordentliches heraus. Grundlage für die neue Verordnung war die deutsche Schweinehygieneverordnung. Diese zielt aber auf sehr große Betriebsstrukturen ab. Die Herausforderung für uns war also, diese Inhalte auf praxistaugliche Lösungen für unsere kleinstrukturierte Situation herunterzubrechen. Das dauert. Bis zum Schluss hat eine Sorge überwogen: ob die Verordnung tatsächlich für die breite Masse der Schweinebauern in Österreich praxisverträglich ist. Das heißt, ob man nicht das Risiko eingeht, dass eine massive Aufgabe der Produktion stattfindet.Für unsere Strukturverhältnisse unmögliche Forderungen hat man gestrichen.Dafür sollte die breite Masse der schweinehaltenden Betriebe in die verpflichtende Umsetzung eingebunden werden.Man hat eine Lösung angestrebt, die keine Unterscheidung zwischen großen, mittleren und kleinen Betrieben macht. Denn was ein großer Betrieb mit hohem Aufwand machen muss, hilft gar nichts, wenn er sich nicht darauf verlassen kann, dass sein Nachbar ebenfalls ein Mindestmaß an solchen Maßnahmen setzt. Zum Beispiel hat man die Umzäunung des gesamten Geländes ausgeschlossen. Man hat andere Lösungen gefunden, die, wie wir meinen, gleich wirken. Eine dieser Maßnahmen ist, dass alle Eingänge der Stallungen versperrbar sein müssen. Und insbesondere dort, wo es verpflichtende bauliche Maßnahmen gibt, hat man großzügige Übergangsregelungen geschaffen. Damit will man der Strukturentwicklungen in den nächsten Jahre gerecht werden.Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass sich die Strukturentwicklung fortsetzen wird. Betriebe, die jetzt schon wissen, dass es beim Generationswechsel in den nächsten Jahren keine Betriebsübernahme mehr gibt, sollen nicht mehr verpflichtet werden, zu investieren. Hier greift ja auch die Kleinbetriebsregelung mit maximal fünf Sauen- oder 30 Mastplätzen. Ich sage aber auch ganz offen, dass der Schutz der Betriebe, die dauerhaft ihr Einkommen aus der Schweinehaltung erzielen müssen, wichtiger ist, als die letzte Rücksichtnahme auf reine Eigenversorger oder Hobbybetriebe.