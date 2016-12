Internationale Spitzenkäse bei der Käsiade 2016

Bereits zum 13. Mal wurden bei der Käsiade in Hopfgarten heimische und internationale Käse prämiert. Österreich gewann die meisten Goldmedaillen, der Gesamtsieg ging in die Schweiz.

Bei der 13. Käsiade wurden erneut mehr Käse eingereicht als je zuvor. (Foto: Multi-Share/shutterstock.com)

Eine 50-köpfige Expertenjury prüften und beurteilten die eingereichten Käsesorten von 114 Betrieben auf Herz und Nieren. Besondere Bedeutung kamen dabei dem Geschmack und der Geschmeidigkeit zu. Um eine Medaille zu gewinnen musste das Produkt nicht nur fehlerfrei sein, sondern auch einen besonderen Charakter und Geschmack haben. Insgesamt wurden 510 Käse vorgestellt, was ein neuer Teilnahmerekord war. Die österreichischen Vertreter gewannen 37 mal Gold, 35 Mal Silber und 25 Mal Bronze. Insgesamt wurden 66 Goldmedaillen verliehen. Unter diesen besten Käsen wurde nochmals in einer Blindverkostung der „Peak of Quality“-Sieger gekürt. Diese Auszeichnung ging an die schweizer Käserei Hungerbühler für den „Geschmierten Hartkäse“. Außerdem wurde ein Innovationspreis für besonders kreative Produkte mit neuen Geschmacksnoten oder besonderen Reifungsarten verliehen. Der Preis ging an Kärntnermilch für das Produkt „Ramino“ – eine Komposition aus Mascarpone und Blauschimmelkäse.Doch auch bäuerliche Käse wurden in einem Sonderbewerb prämiert. Aus den 136 eingereichten Käsen wurden 10 mal Gold, 13 mal Silber und 19 mal Bronze vergeben.