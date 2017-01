Innovative Vermarktung in der Landwirtschaft

Die Österreichische Jungbauernschaft hat eine neue Broschüre herausgebracht, die die vielen modernen Wege der Vermarktung in der Landwirtschaft aufzeigt. Sie soll Landwirte und Konsumenten dazu motivieren, neue Wege zu gehen.

Jungbauern-Obmann Stefan Kast und Adamah-Marketingleiter Ekkehard Lughofer präsentieren die neue Broschüre zu innovativer Vermarktung. (Foto: Lang)

Bei der Präsentation der neuen Broschüre „Innovative Vermarktungsformen für die Landwirtschaft“ am 11. Jänner 2016 in Wien wies Bundesobmann Stefan Kast darauf hin, dass die Verbindung zwischen Bauern und Konsument gestärkt werden müsse. „Unsere Bauern sind Profis in der Produktion, sie müssen aber auch zu vorbildlichen Vermarktern werden“, so Kast. Das wichtigste Instrument dafür ist Bildung für Landwirte. Noch fehlt es vielerorts an Weiterbildungen in der Vermarktung. „Etliche Bauern haben noch nie eine Rechnung ausgestellt und kommen damit auch nicht auf ihre Kosten. Bei der vielgerühmten Qualität unserer Lebensmittel ist das doppelt tragisch“, gibt Obmann Kast zu bedenken.In der neuen Broschüren werden zu den verschiedenen Vermarktungskonzepten wie Genossenschaften, Food Coops bis hin zu Finanzierungswegen über Crowd Funding jeweils auch gelungene Praxisbeispiele und und Kontakte zu erfahrenden Betrieben und Kooperativen vorgestellt. Eines dieser Beispiele ist der Biohof Adamah, der mit der Zustellung von Bio-Kistln bereits seit Jahren erfolgreich ist. Marketing-Leiter Ekkehard Lughofer berichtet von der wachsenden Nachfrage nach regionalen Bio-Produkten und gibt den Tipp an die Landwirte, die Vermarktung ihrer Produkte wieder vermehrt selbst in die Hand zu nehmen. Besonders wichtig sei es, auch individuelle Kundenwünsche bestmöglich zu erfüllen, das ist die zentrale Herausforderung für jeden Betrieb. Für erfolgreiche Vermarktung sind die neuen Medien und social media, vom Webshop bis hin zu Facebook inzwischen ein unerlässliches Werkzeug. Auf diese Weise können, mit etwas Ideenreichtum, relativ einfach sehr viele Menschen erreicht werden. Auch Jungbauern-Obmann Kast betont, dass auch die Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte längst im Jahr 2017 angekommen sein sollte.Die Broschüre „Innovative Vermarktungsformen für die Landwirtschaft“ wurde in tausendfacher Auflage gedruckt und wird allen interessierten Landwirten gerne zugeschickt. Sie kann kostenlos über das Büro der Österreichischen Jungbauernschaft per E-Mail unter office@jungbauern.at oder telefonisch unter 01/505 81 73 13 bestellt werden. Die Broschüre kann hier heruntergeladen werden.