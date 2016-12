Holz schneiden mit der WEST Holzbündelsäge

Die Arbeit mit der Kreis- oder Trommelsäge ist gefährlich und anstrengend. Mit der WEST Bündelsäge geht es deutlich schneller, sicherer und zudem sehr sauber.



Die WEST Bündelsäge lässt sich an jeden Frontlader mit Euroaufnahme montieren.

Das ofenfertige Holz kann man direkt auf einen Anhänger schneiden.

Hydraulisch angetriebene Vorschubeinheit zur stufenlosen Schnittlängeneinstellung bis 50 cm.

Werden Holzscheite nach dem Spalten gleich gebündelt, lässt sich viel Zeit sparen. Die Bündel lassen sich mit einem Holzgreifer, dem Frontlader oder mit einer Rundballengabel problemlos manipulieren. Man kann das Holz zum Trocknen ganz einfach an einen anderen Ort schaffen. Bis dato wurden die Bündel dann wieder geöffnet und jedes Scheit einzeln mit einer Kreis- oder Trommelsäge auf die gewünschte Länge geschnitten: meist 25, 33 oder 50 cm. Ein Raummeter-Bündel ergibt zwischen 100 und 120 Scheite. Also sind dafür bis zu 120 Handgriffe notwendig! „Kunden haben uns angeregt, eine Maschine zu bauen, die gleich den ganzen Bündel schneiden kann“, erzählten uns die beiden Erfinder der WEST Bündelsäge, Markus Stanggassinger und Hubert Weber aus Bischofswiesen in der Nähe von Berchtesgaden.Die Idee, ein ganzes Bündel auf einmal zu schneiden, ist nicht neu. So mancher Hersteller hat eine Führung in sein Bündelgerät gebaut, um mit einem extralangen Kettensägenschwert die Meterscheite zu zerkleinern. „Es gibt auch große Anhängemaschinen mit Kran am Markt. Solche Geräte kosten aber 60.000 Euro und mehr“, berichtet uns Stanggassinger. Die beiden Erfinder wollten eine Maschine für Landwirte entwickeln, die effizienter arbeitet als moderne Trommelsägen oder automatische Anlagen. Darüber hinaus sollte sie für den Einzelbetrieb oder eine Maschinengemeinschaft leistbar sein. Mit dieser Zielsetzung haben die beiden Unternehmer WEber und STangassinger die WEST Bündelsäge in den letzten zwei Jahren zu einem serienreifen Produkt entwickelt.Die Bandsäge ermöglicht, wie die Kreissäge, einen sehr sauberen Schnitt. Sie produziert keine Sägespäne. Beim Schneiden entsteht lediglich feiner Staub, der größtenteils vom Wind verblasen wird. „Bei unserem ofenfertigen Holz ist kein Dreck dabei“, meinte Weber.Mehr über diese neue Bündelsäge erfahren Sie in unserem Video „WEST Bündelsäge“ und in der LANDWIRT Ausgabe 22/2016 (Erscheinungstermin 16. November 2016).Zur Homepage von Landtechnik STANGGASSINGER