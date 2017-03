Hochdruckreiniger Kärcher HDS 13/20-4S im Test

Sie müssen Ihre Maschinen von eingetrocknetem Schmutz, Fett oder Öl befreien? Ein Fall für einen leistungsfähigen Hochdruckreiniger mit Heißwasseranlage. Martin Abderhalden von der „Schweizer Landtechnik” hat das Profimodell HDS 13/20-4S aus der HDS-Klasse von Kärcher im Praxiseinsatz unter die Lupe genommen.



Maximal 200 bar Druck und 1.300 l Wasser/h ermöglichen eine rationelle Maschinenpflege. Mit Heißwasser bis zu 155° bringt man alles sauber.

Wo gehobelt wird, da fallen Späne: Die Arbeit auf Feld und Hof führt laufend zu Verschmutzungen an Traktoren und anderen Maschinen. Die Reinigung nimmt viel Zeit und Energie in Anspruch. Hier lohnt es sich für Landwirte, in schlagkräftige und effiziente Technik zu investieren. Ein für landwirtschaftliche Betriebe interessantes Gerät ist der Kärcher HDS 13/20-4S, den wir in der Praxis getestet haben.In der Formgebung erinnert der HDS 13/20-4S an die kleineren Typen der Marke Kärcher. Ein Unterschied fällt aber gleich auf: Die Profigeräte von Kärcher erstrahlen neu in Anthrazit, im Gegensatz zur gelbfarbenen „Home&Garden"-Linie. Die Baureihe HDS wurde nach dem Jogger-Prinzip konstruiert. Dank den zwei soliden Schubbügeln, den hinteren, knapp 35 cm großen, gummibereiften und den vorderen, lenkbaren Rädern lässt sich der „Bolide" auch auf einem Kiesplatz gut manövrieren. Steht man mit einem Schuh in der Kippmulde, kann man den Reiniger ohne großen Kraftaufwand auf den Hinterrädern balancieren und so im „Sackkarrenprinzip" Schwellen überwinden. Die gut zugängliche Feststellbremse auf der rechten Vorderseite fixiert zuverlässig. Für den Transport mit dem Gabelstapler sind Unterfahrpunkte ins Traggestell integriert. Für das Heben mit einem Kran stehen vorne zwei spezielle Ösen und hinten die Schubbügel zur schnellen und sicheren Befestigung zur Verfügung. Unter dem Bedienpanel ist ein großzügiges Klappfach für die Unterbringung von Kabel, Schutzbrille oder Handschuhen montiert. Zudem ist auf der Oberseite nochmals ein geschütztes Staufach für Gegenstände, auf die man schnell zugreifen können möchte, integriert. Es sind auch spezielle Halter für O-Ringe und Zusatzdüsen vorhanden. Die Fächer bleiben innen trocken, auch wenn man das Gerät nach der Arbeit abwäscht: ein tolles und überlegtes Stauraumangebot. Für Links- und Rechtshänder oder den Zweilanzenbetrieb ist auf jeder Seite auch ein Lanzenhalter mit Gummiklemme angebracht.