Hans Kudlich Preis 2016 an Dr. Karl Buchgraber verliehen

Mit dem Hans Kudlich Preis des Ökosozialen Forums Österreich wurde der unter Bauern bekannte und beliebte Gumpensteiner Grünlandpabst Dr. Karl Buchgraber ausgezeichnet.

Die drei Preisträger des Hans-Kudlich-Preises 2016 sind v.l.n.r.: Prof. Dr. Karl Buchgraber, Prof. Dr. Gerlind Weber und Eduard Paminger.

Dr. Buchgraber erhielt den Preis für sein agrarisches Lebenswerk, wozu unter anderem zahlreiche Fachpublikationen und mehr als 1000 Vorträge gehören. Dr. Buchgraber hat sich Zeit seines Lebens darum bemüht, wissenschaftliche Erkenntnisse einfach und für die Praktiker verständlich aufzubereiten und an den Bauern zu bringen. Unter anderem gründete er die Österreichische Gesellschaft für Grünland und Futterbau, ÖAG.Heute erachtet er es als wichtig, die Bauern und die Gesellschaft als Verbündete in ein gemeinsames Boot zu holen und gegenseitig aufzuklären. Oberste Prämisse für Dr. Buchgraber war und ist dabei stets der Erhalt der bäuerlichen Familienbetriebe in einem intakten ländlichen Raum.Weitere Preisträger des heurigen Jahres sind die BOKU Professorin Gerlind Weber aus Wien, sie stellte wertvolle Studien für ökologische Raumplanung auf und warnt seit Jahren vor dem Bodenverlust durch Verbauung, sowie der Sauwalder Kartoffel- und Regionalentwicklungspionier Eduard Paminger aus St. Aegidi.