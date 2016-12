Hackgutkessel, Pelletskessel und Co.: Neuheiten der Fa. Hargassner auf der Agraria

WERBUNG

Die Agraria, die alle zwei Jahre in Wels stattfindet, ist dafür bekannt, dass die dort ausstellenden Produzenten ihre neuesten Innovationen präsentieren. So auch die Firma Hargassner, deren energiesparenden und kostensenkenden Heizlösungen auch heuer wieder auf der Messe live begutachtet werden können.



Der brandneue energiesparende Hackgutkessel Eco-HK wird von der Firma Hargassner erstmalig auf der Agraria 2016 präsentiert.

Ebenfalls brandneu: Die Hargassner KWK-Heizung - zu sehen in Halle 12 (Stand 100).

Energiesparen ist wichtig, das ist inzwischen keine Neuigkeit mehr. Wenn man durch den Einsatz von hochwertigen Produkten zusätzlich auch noch die Kosten senken kann, liegen die Vorteile klar auf der Hand. Die Firma Hargassner baut auf diesen Leitsatz und stellt auf der Agraria 2016 die neuesten Modelle aus dem umfangreichen Sortiment vor. So etwa den, einen Hackgutkessel, wie auch denPelletskessel (150 - 200 kW). Beide eignen sich bestens für Gewerbe, Industriebetriebe und öffentliche Gebäude, sowie für Nahwärme- und Mikronetze von Landwirten.Zum Einsatz kommen dabei die neueste Verbrennungstechnologie ECO-Control als auch das neue, einzigartige Rostsystem – der Stufen-Brecherrost. Dadurch können Hackgut und Pellets sowie andere Agrarbrennstoffe einfach und komfortabel verheizt werden.Ebenfalls brandneu ist die, mit der Wärme und Strom aus Holz erzeugt werden kann. Die Vorteile der KWK-Anlage sind folgende: Zum einen überzeugt sie durch eine kompakte Bauweise mit sehr wenig Platzbedarf, zum anderen durch den vollautomatischen Betrieb, der aufgrund des durchdachten Regelungskonzepts ermöglicht wird. Durch die trockene Gasreinigung entsteht kein flüssiges Kondensat. Sie erzeugt 60 kW Wärme und 20 kW Strom – eine ideale Lösung für den mittleren Leistungsbereich.Vorgestellt werden auch die Neuheiten am Pelletsmarkt, wie etwa die Nano-PK Pelletsheizung mit neuem Warmwasser-Boiler, sowie der neue Stückholz-Pellets Kombikessel. Diese 2 in 1 Lösung vereint die krisensichere Heizform mit Stückholz mit dem Komfort einer automatischen Pelletsheizung.Das Team von Landwirt.com wird auf der Agraria 2016 vor Ort sein und spannende Live-Einstiege präsentieren. Am Mittwoch (30. November) berichten wir live vom Stand der Firma Hargassner. Statten Sie unserer Facebook-Seite einen Besuch ab und verpassen Sie keines unserer interessanten Videos mehr! In den Kommentaren zu den Videos können Sie uns während der Live-Einstiege Fragen stellen, die wir gerne beantworten werden!