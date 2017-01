Gut besuchter Rinderfachtag in Kobenz

Tag zwei der Rinderfachtage 2017 ging in Kobenz mit gut 200 Landwirten und Schülern über die Bühne. Die Themen – von Brunsterkennung bis Kuhsignale – trafen einen Nerv und wurden ausführlich diskutiert.



Christian Fasching, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Tier, Technik und Umwelt an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein präsentierte erste Ergebnisse eines Praxistests mit modernen Brunsterkennungssystemen. (Foto: LANDWIRT)

LANDWIRT Redakteurin Karin Taferner konnte am 17. Jänner 2017 rund 200 Landwirte und Schüler zum zweiten Termin der Rinderfachtage 2017 in der landwirtschaftlichen Fachschule Kobenz (Stmk.) begrüßen.Christian Fasching von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein startete mit seinem Vortrag „Moderne Brunsterkennungssysteme im Vergleich“ und behandelte darin ein Thema am Puls der Zeit, dem viele Landwirte bislang noch nicht viel Aufmerksamkeit schenken. Fasching machte den Landwirten bewusst, dass die Brunstdauer und die Brunstsymptome im Laufe der Jahre zusehends abgenommen haben. Zudem haben die meisten Landwirte immer weniger Zeit zur Brunstbeobachtung. Brunsterkennungssysteme mit moderner Sensortechnik können hier Abhilfe schaffen und fruchtbarkeitsrelevante Parameter erheben. In einem Praxistest in Zusammenarbeit mit dem LANDWIRT läuft derzeit ein Vergleichstest moderner Brunsterkennungssysteme, aus dem Christian Fasching die ersten Ergebnisse präsentierte. Der große Praxistest wird noch im LANDWIRT veröffentlich.Auf großes Interesse stießen auch die Ausführungen von Fütterungsberater Matthias Lins zum Thema „Profitabel füttern mit Eiweißalternativen“. Der Vorarlberger zeigte auf, dass es durchaus auch ohne Soja gehen kann.Der Schweizer Kuhsignaltrainer Christian Manser gab mit viel Humor, Erfahrung und Fachwissen praxisnahe Tipps, wie Landwirte Signale ihrer Kühe deuten können und wie man durch oft schon einfache bauliche Veränderungen im Stall viel bewirken kann.Ebenso praktische Tipps gab die Homöopathie-Spezialistin Karin Schoenen-Schragmann. Sie referierte über die homöopathischen Behandlung der wichtigsten Krankheiten von Kuh und Kalb.Zum Tagesausklang freuten sich nach der Verlosung wieder drei Landwirte über ein Jahr kostenlos LANDWIRT lesen.Weiter geht’s mit den Rinderfachtagen in Niederösterreich (Pyhra,18.1.), Oberösterreich (Otterbach, 19.1.) und Tirol (Rotholz, 20.1.).