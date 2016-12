Gewinnspiel - Was gefällt euch an Landwirt.com?

+++ GEWINNSPIEL +++ !!Gewinnt ein iPhone 7!! ♫♩♪ “Alles für die Landwirtschaft findest du mit dieser App.” … Fantastisch! Und wohlgemerkt: Diese App ist nur eines unserer Landwirt.com Produkte. Also, die Frage aller Fragen: Gefällt euch, was Landwirt.com laufend für euch auf die Beine stellt? Falls ja, teilt es uns mit und gewinnt. ➥ Wie? Es bleibt ganz euch überlassen, wie ihr ausdrückt, dass euch Landwirt.com gefällt. ① Wagt euch an... - ein Kurz-Video mit dem Handy - einen Text oder ein Gedicht - eine Strophe für das neue Landwirt.com Lied - ein aussagekräftiges Foto - eine Kombination aus Lied und Video, aus Foto und Gedicht etc. ② Veröffentlicht eure Werke zum Beispiel auf… - eurem Facebook Profil - als Beitrag auf der Landwirt.com Facebook Seite - eurem Youtube Kanal - eurem Instagram Kanal - etc. etc. .... und vergesst nicht, landwirt.com zu verlinken, damit wir eure Beiträge auch finden ;). Als dann: Frohes Schaffen! Und wenn’s richtig gut läuft: Frohes Gewinnen und viel Spaß mit eurem nagelneuen iPhone 7!