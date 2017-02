Getreide- und Ölsaatenmarkt KW 6

Am Markt bewegt sich derzeit sehr wenig. Die Marktteilnehmer warten auf die Herausgabe des USDA-Monatsberichts. Man erwartet sich aber keine großen Änderungen.

Am Getreidemarkt bewegt sich derzeit nur wenig. Foto: LANDWIRT

In der letzten Woche legte der Euro im Vergleich zum Dollar wieder etwas zu. Der Dollar bleibt aber stark. Der Rohölprei ist zuletzt auch wieder etwas gesunken. Die OPEC Länder haben zwar begonnen die Ölfördermenge zu reduzieren. Das hatte aber noch keine Auswirkung auf den Preis.Der Weizenpreis an der Börse in Paris pendelt eigentlich seit dem Jahreswechsel zwischen 166 und 171 Euro/t beständig hin und her. Selbst die ansteigenden Exporte konnten daran nicht viel ändern.Durch die hohen Weizenerträge in Australien können wir dieses Jahr mit stärkeren Exporten aus diesem Land rechnen. Für die derzeitige Erntemenge reichen in Australien die derzeitigen Lagerbestände nicht aus.In Russland hat sich die Lage durch den kalten Winter auch wieder entspannt. Die derzeitigen Auswinterungsschäden sind überschaubar, außerdem erwartet man hierzulande keine großen Kälteeinbrüche mehr.Die Experten schätzen die diesjährige Maisernte in Südamerika sehr unterschiedlich ein. Wärend manche Analysten von einer um 2 Mio. t höheren Ernte ausgehen, schätzen andere die Ernte um 1 % niedriger ein.Die Preise für Raps am Kassamarkt sind derzeit recht gut und verändern sich derzeit kaum. Die Verkaufsbereitschaft der Landwirte steigt daher langsam an. Auch die Nachfrage ist derzeit recht gut. Beide Parteien bleiben trotzdem etwas zögerlich und erhoffen sich eine Veränderung am Markt.Trockenmais 140 - 155 EuroFuttergerste 125 - 135 EuroFutterweizen 120 - 132 EuroMahlweizen/Brotweizen 130 - 140 EuroQualitätsweizen/A-Weizen 135 - 145 EuroRaps 395 - 407 EuroDie Preisangaben sind Richtwerte. Je nach Region, Vermarktungspartner und -bedingungen können die Preise auch außerhalb der genannten Bandbreite liegen.