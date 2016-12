Geschenke für die Bauern

Nach einer monatelangen Debatte über den in Aussicht gestelltem Erlass der SVB-Beiträge im 4. Quartal, bahnt sich nun eine Lösung an. Was bleibt, ist eine monatelange öffentliche Debatte, die dem Image der Bauern nicht gut getan hat. Ein Kommentar von LANDWIRT Redakteur Roman Goldberger.

Die Reduktion der SVB-Beiträge für das 4. Quartal ist ein Geschenk, das den Bauern mehr schadet als es nützt.

„Jetzt gibt’s wieder Geschenke für euch Bauern“, erklärte mir im Juni ein Bekannter. Er hat von den 170 Millionen Euro an Sozialversicherungsbeiträgen gehört, die den Bauern im 4. Quartal erlassen werden sollen und legte provokant noch einen drauf, in dem er behauptete, dass sich die Bauern damit noch größere Maschinen kaufen und die Güterwege der Gemeinden noch stärker beschädigen können.Tatsächlich forderte Bauernbund-Präsident Jakob Auer im Sommer, aufgrund der schlechten Preissituation die SVB-Beiträge im 4. Quartal für alle Bauern zu erlassen. Die damit fehlenden 170 Mio. Euro könnten aus Rücklagen der SVB finanziert werden, so der Vorschlag. Die Idee wurde vom Landwirtschaftsministerium aufgegriffen. Wie sich nun herausstellt, machte man damals die Rechnung ohne Wirt. Denn Sozialminister Alois Stöger schlug im November vor, nur Bauern bis zu einer bestimmten Beitragsgrundlage zu befreien. Dadurch würden anstelle der 170 Mio. Euro nur 90 Mio. Euro weniger SVB-Beiträge eingezahlt werden. Der Ministerrat einigte sich darauf.Es folgte ein empörter Aufschrei der Bauernvertreter über den bösen Stöger. Der Bauernbund forderte eine Rückkehr an den Verhandlungstisch und viele Bauern polterten mit, als ginge es um die Weichenstellung für die Zukunft der österreichischen Landwirtschaft. Tatsächlich konnte man im Sozialausschuss am 7. Dezember erreichen, dass die von Stöger in Aussicht gestellten 90 Mio. Euro auf alle Landwirte aufgeteilt werden. Somit verringern sich die Beiträge für das 4. Quartal generell um 53 % und das Kasperltheater hat ein Ende.Was bleibt, ist eine monatelange öffentliche Debatte, die dem Image der Bauern nicht gut getan hat. Einmal den Sozialversicherungsbeitrag nicht zahlen zu müssen, bringt keinen Bauern langfristig weiter. Mit dieser Schnapsidee hat der Bauernbund selbst dafür gesorgt, dass wir Bauern einmal mehr am Pranger der Neidgesellschaft stehen. Geschenke wie diese schaden mehr als sie nutzen.