Genauere Kennzeichnung für vegane Produkte

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt drängt auf eindeutige europäische Vorgaben zur Kennzeichnung von veganen und vegetarischen Fleischprodukten im Sinne des Verbraucherschutzes.

Vegetarische Fleischprodukte sollen besser gekennzeichnet werden. (Foto: Quanthem/ shutterstock.com)

Schmidt geht es um den Schutz der Verbraucher vor Irreführung. Klarheit und Wahrheit in der Produktbezeichnung müssten auch in diesem Fall gelten. Der Bundesminister erinnerte an das von Brüssel vor einigen Jahren ergangene Verbot der Bezeichnung „Analogkäse“ für Erzeugnisse, in denen keine Milchbestandteile enthalten seien. Eine ähnliche Regelung müsse es für vegane Produkte geben, betonte Schmidt und verwies zugleich auf die Notwendigkeit, vegane Erzeugnisse exakt zu definieren. Für ihn sei daher die Europäische Kommission am Zug, gegebenenfalls erforderliche Rechtsänderungen auf den Weg zu bringen. Schmidt betonte, ihm gehe es weder um einen Angriff auf vegane oder vegetarische Ernährung noch um den Schutz der hiesigen Fleischwirtschaft. Im Mittelpunkt stehe vielmehr der Anspruch der Verbraucher auf eine klare Kennzeichnung und den Schutz vor Täuschung.