Gebrauchtmaschinentage bei Landtechnik Villach

Von Donnerstag, 23.02.2017 bis Montag, 27.02.2017 finden die Gebrauchtmaschinen Tage bei Landtechnik Villach in Kärnten statt

Wie jedes Jahr im Februar veranstaltet die Firma Landtechnik Villach einen großen Gebrauchtmaschinenmarkt.Gezeigt werden ca. 400 Maschinen und Traktoren, sowie Zubehör. Außerdem werden Geräte für Bodenbearbeitung und Grünland, sowie Forstgeräte und Forstanhänger, Kreissägen und Holzspalter, Seilwinden, Motormäher und Mähtraks ausgestellt. Es erwartet Sie eine große Auswahl an Rundballenpressen, Wickler und es gibt auch Sonderaktionen bei Schneeketten neu und gebraucht und vieles mehr. Des Weiteren haben wir Winterschlussverkauf bei Honda Schneefräsen, sowie Sonderpreise im Ersatzteillager bei Verschleißteilen, Filter und Öle, und Forstzubehör. Natürlich gibt es auch eine große Auswahl an Vorführern und Ausstellungsmaschinen zu Sonderpreisen. Wir bieten auch günstige Finanzierungslösungen an. Alle Maschinen werden in ganz Österreich zugestellt. Ein Besuch bei Landtechnik Villach lohnt sich ganz bestimmt, es ist für jeden Landwirt etwas Passendes dabei. Das Verkaufs- und Werkstättenteam steht Ihnen von Donnerstag bis Montag von 9-17 Uhr für alle Fragen zur Verfügung. Für Speis und Trank ist natürlich gesorgt. Erfahren Sie mehr auf www.landtechnik.co.at! Auf Ihr Kommen freut sich das Team der Landtechnik Villach!