Fleckvieh bewerten wie ein Profi

Bisher war Exterieurbewertung professionellen Tierbeurteilern vorbehalten. Das Online-Bewertungstool FleckScore ermöglicht es auch Züchtern und Schülern, Fleckviehkühe angemessen zu beurteilen. Fleckvieh Austria entwickelte ein Instrument, das objektiv und einfach zu bedienen ist.

Bei FleckScore ermittelt der Nutzer Gesamtnoten aus den Einzelmerkmalen und erfasst Mängel für Rahmen, Fundament und Euter. Foto: Rinderzucht Austria

Lineare Tierbeurteilung goes Internet - Fleckscore.com macht es möglich.

Bisher war es nur professionellen Tierbeurteilern mit Hilfe von elektronischen Erfassungsgeräten möglich, das Notenvorschlagssystem von FleckScore anzuwenden. Mit der Internetplattform www.fleckscore.com ist es nun auch praktischen Züchtern und Schülern möglich, das System zu erlernen und in der Praxis zu nutzen. Mit dem Online Beschreibungsbogen können Fleckvieh kühe aller Altersstufen beschrieben werden.Kernstück des Internetauftritts ist ein Online Beschreibungsbogen, der alle Einzelmerkmale, Gesamtnoten und Mängel beinhaltet. Informationen zu den einzelnen Merkmalen sind in grafischer und verbaler Form über Infobuttons abrufbar. Ein wesentlicher Qualitätsparameter von FleckScore ist die Ableitung der Gesamtnoten aus den Einzelmerkmalen und Mängelerfassungen für die Komplexe Rahmen, Fundament und Euter.Als spezielles Service wird für Schulen und Rinderzuchtorganisationen für die Abhaltung von Tierbeurteilungswettbewerben ein Auswertungsprogramm angeboten. Die mit dem Online Beschreibungsbogen erfassten Daten werden nach dem Mailversand in einen String umgewandelt, der mit dem Auswertprogramm weiter bearbeitbar ist. Somit ist es möglich, Beschreibungen von Teilnehmern mit einer Niveaugabe zu vergleichen und so die Abweichungen von der Niveaubeschreibung zu berechnen. Das Auswertprogramm erhalten Sie auf Anfrage bei der Arbeitsgemeinschaft österreichischer Fleckviehzüchter Mehr über FleckScore lesen Sie in LANDWIRT 23/2016.