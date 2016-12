Film „Alpzyt“: Herrliche Almkulissen, hartes Älplerleben

Der Schweizer Filmemacher Thomas Rickenmann erreichte 2013 mit seinem Film „z‘Alp“ einen richtigen Kassenschlager. Seit Oktober läuft mit „Alpzyt“ die Fortsetzung in den Schweizer Kinos. Jetzt soll der Film auch in Deutschland und Österreich in die Kinos kommen.