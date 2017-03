Ferkelpreis für die Kalenderwoche 11

Der österreichische Ferkel-Basispreis steigt in der Woche vom 13. bis 19. März 2017 um fünf Cent auf österreichweit einheitliche 2,75 Euro/kg. Die Nachfrage- und Angebotssituation hat sich nach drei ruhigeren Wochen wieder verschärft.

Österreichischer Ferkel-Basispreis vom 13.03.-19.03.2017: 2,75 €/kg. Foto: Archiv

Hier die Basispreise für die einzelnen Bundesländer:Steiermark (Styriabrid): 2,75 €Niederösterreich (Gut Streitdorf): 2,75 €Oberösterreich (VLV): 2,75 €Der Ferkelstückpreis (Steiermark) mit 31 kg beträgt(Preis versteht sich incl. Mycoplasmenimpfzuschlag, incl. PCV2 Impfzuschlag, ohne Mengen Zu-/Abschläge)Veränderung gegenüber Vorwoche: +1,25 €Die Nachfrage- und Angebotssituation hat sich in dieser Woche nach drei ruhigerenWochen wieder verschärft. Von den Turbulenzen in der Preisfindung am deutschen Schlachtschweinemarkt unbeeindruckt, legen die dortigen Ferkelnotierungen auch diese Woche weiter zu.(Quelle: Hans-Peter Bäck, Styriabrid)