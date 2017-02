Ferkelkastration: Einsatz von Schmerzmittel wird in Österreich verpflichtend

In Österreich wird die 1. Tierhaltungsverordnung überarbeitet. Für die Schweinehalter bedeutet dies Änderungen bei der Ferkelkastration und beim Schwanzkupieren.

Der Einsatz von wirksamen Schmerzmitteln wird künftig für österreichische Ferkelerzeuger verpflichtend. Foto: Agrarfoto

Der Verband Österreichischer Schweinebauern (VÖS) sieht die geplante Novelle des Tierschutzgesetzes beziehungsweise der 1. Tierhaltungsverordnung als Schritt hin zu einer weiteren Anhebung der Tierschutzstandards. „Für die Schweinehaltung bringt die neueTierhaltungsverordnung vor allem im Bereich der Ferkelkastration und des Schwanzkupierens strengere Vorschriften. Der Einsatz wirksamer Schmerzmittel wird verpflichtend, dies ist ein klarer Schritt zu mehr Tierwohl“, stellte der VÖS heute in seiner Funktion als Dachverband derZuchtorganisationen sowie der Erzeugergemeinschaften für Ferkel und Mastschweine in Österreich fest.Der vorliegende Begutachtungsentwurf ist das Ergebnis einer zweijährigen Evaluierungsphase, in der wissenschaftlich und fachlich fundiert alle Möglichkeiten analysiert wurden. Alle Interessengruppierungen konnten ihre Vorstellungen einbringen und haben diesen Prozess begleitet. In diesem Zusammenhang muss laut VÖS festgestellt werden, „dass weder in Österreich noch in der gesamten EU ausgereifte, praxistaugliche Alternativen zu finden sind“.Zu den diskutierten Verfahren im Bereich der Ferkelkastration zählt zum einen die umstrittene Behandlung mit, welche das Hodenwachstum und damit die Bildung von Sexualhormonen sowie des typischen Ebergeruchs vermindert.Als Zweites wird diegenannt. Eine Vollnarkose in der ersten Lebenswoche wäre mit einem hohen Verlustrisiko verbunden und die dafür notwendigen Medikamente dürfen nur von Tierärzten verabreicht werden.Die dritte Variante stellt dasdar, wobei es bei dieser Haltungsform vermehrt zu Verletzungen der Tiere kommen kann. In Österreich werden außerdem Eber als genussuntauglich eingestuft. Dies würde zuvor eine Gesetzesänderung voraussetzen.„In der 1. Tierhaltungsverordnung wird auch Folgendes festgehalten:Dies zeigt, dass sich österreichische Schweinehalter bei der Forderung nach mehr Tierschutz kompromissbereit und zukunftsorientiert zeigen“, so der Verband.