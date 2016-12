FIH lädt zum Fest der Kuh 2016

Beim Fest der Kuh zeigen sich am Samstag, den 29. Oktober 2016 in Ried im Innkreis die 50 schönsten Kühe des Zuchtverbandes von der schönsten Seite. Zu einem ganz besonderen Abend macht diese einzigartige Rinderausstellung die Kombination mit hochkarätigen Showeinlagen.

Die Fleckviehzüchter des FIH werden ihre Kühe am 29. Oktober 2016 im herrlichen Ambiente der Versteigerungshalle Ried von der schönsten Seite zeigen. Foto: FIH

Ein absoluter Höhepunkt soll der Auftritt der Kraftakrobaten „Sanyi & Gyula“ werden. Foto: Sanyi & Gyula

Im Abstand von zwei Jahren lädt der FIH alle Freunde der Fleckviehzucht zu einem Galaabend in die Versteigerungshalle Ried im Innkreis ein. Die Fleckviehzüchter stellen dem Preisrichter Andreas Böhm aus Bayern die 50 schönsten Kühe des Zuchtverbandes vor. Erstmals werden auch die Jungzüchter ihre Vorführkünste unter Beweis stellen. „Es ist unser Ziel bei der Galanacht der Rinderzucht Showeilangen zu integrieren, die man im Innviertel so noch nie gesehen hat,“ sagt der Geschäftsführer des FIH, Dr. Josef Miesenberger.Nach dem Motto alles was Qualität hat passt zusammen, wurden heuer die Akteure für das Rahmenprogramm ausgewählt. Von ihren zahlreichen Auftritten in der Region bekannt ist die Gesangskapelle Hermann, die in Mundart singen, schimpfen und sudern wird. Aus Bayern kommt der Europameister im Vogelstimmen imitieren Helmut Wolfertstetter. Zur Bekanntheit weit über die Grenzen Österreichs hinaus haben es die jungen Mühlvierter, welche unter dem Namen Jonglissimo auftreten, gebracht. Sie errangen bereits 23 Weltrekorde bei den Jonglage Weltmeisterschaften. „Die besten Jongleure der Welt“, Zitat von Dieter Bohlen, begeistern mit ihrer perfekten, modernen, dynamischen Mulitmedia-Artistik. Die Kraftakrobaten „Sanyi & Gyula“ werden Kraft- und Körperbeherrschung in Vollendung zeigen. Beim internationalen Circusfestival von Monte Carlo wurde den beiden Künstlern durch Prinz Albert von Monaco eine der größten Auszeichnungen der Zirkuswelt, der Bronzene Clown, verliehen. Dass Sie an diesem Abend trotzdem nicht vergessen, dass Sie nicht in einem Zirkuszelt in Paris sitzen, sondern in der Versteigerungshalle in Ried, sorgen die Musikgruppe Blechreiz und der Moderator und Kabarettist, Peter Gahleitner, die Sie durch den Abend begleiten werden.Karten im Vorverkauf um € 10, - gibt es bei allen Raiffeisenbanken in Österreich. Platzreservierungen sind nicht möglich. Einlass in die Versteigerungshalle ist ab 18:30 Uhr. Begonnen wird um 19:30 Uhr. Im Anschluss klingt im Haus der Landwirtschaft aus.