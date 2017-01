Erfolgreicher besamen im Milchviehbetrieb

Eine sichere Brunsterkennung und die Wahl des korrekten Besamungszeitraumes sind Voraussetzungen für den Erfolg einer künstlichen Besamung. Es wird empfohlen, die Besamung in der Zeitspanne zwischen 4 und 20 Stunden nach Duldungsbeginn vorzunehmen. Die Schwierigkeit in der Praxis besteht darin, diesen Duldungsbeginn festzustellen, da er häufig in den Nachtstunden liegt.

In der Praxis zeigt nur ein Teil der Kühe das Duldungsverhalten tagsüber. Foto: LANDWIRT Archiv

Innerhalb der letzten Jahrzehnte haben sich die Bedingungen in der Milchviehhaltung deutlich verändert. Wachsende Betriebsgrößen, verbunden mit steigender Milchleistung pro Kuh sind mit einem deutlichen Rückgang der Reproduktionsleistungen verbunden. Voraussetzung für eine akzeptable Herdenfruchtbarkeit ist eine zuverlässige Brunsterkennung. Zur Verbesserung der Brunsterkennung sind seit einiger Zeit verschiedene elektronische Systeme verfügbar, die das veränderte Aktivitätsverhalten brünstiger Kühe nutzen.Iris Schröter und Prof. Dr. Steffen Hoy von der Universität Gießen setzten sich zum Ziel, den Verlauf einer Brunst von Milchkühen zu charakterisieren und den optimalen Zeitraum für die künstliche Besamung in Beziehung zu Brunstbeginn und Aktivitätspeak zu bestimmen. Dazu nutzten Sie das mit einem automatischen Mess-System erfasste Aktivitätsverhalten. Die Messgeräte zur Erfassung der Bewegungsaktivität von Kühen basieren auf Sensortechniken, die die Aktivität der Tiere entweder zwei- oder dreidimensional erfassen. Sie werden sowohl zur Anbringung am Fuß (Pedometer) als auch am Hals (Respaktor) angeboten. In beiden Formen sind sie ein geeignetes Hilfsmittel zur Brunstfeststellung.Die Aktivität steigt am Tag vor der Brunst deutlich an und erreicht zumeist am Tag der Besamung die maximale Auslenkung. Bereits am Besamungstag beginnt die Bewegungsaktivität jedoch wieder zu sinken und erreicht am darauffolgenden Tag ihr Ausgangsniveau. Die Forscher schließen, dass auf der Basis der automatischen Aktivitätsmessung eine um bis zu 20 % höhere Befruchtungsrate bei einer Besamung im empfohlenen Zeitraum (etwa 7 bis 18 h nach Aktivitäts-Peak bzw. 20 bis 27 Stunden nach Brunstbeginn) erreicht werden kann.