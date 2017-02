Energiesparmesse 2017: Wo Wohnträume wahr werden

WERBUNG

Bald ist es wieder soweit: Österreichs Leitmesse für dreierlei Bereiche – Bad, Bau und Energie – schlägt von 1. bis 5. März in Wels wieder ihre Zelte auf. Als eine der größten Messen für Heizung und Energie in Europa bietet sie einen umfassenden Marktüberblick aus der Heizungsbranche.

Ob Neubau, Umbau oder Renovierung - 821 Aussteller stehen Interessenten mit ihren Knowhow zur Verfügung.

Der Bereich Energie & Heizung bietet alle Infos zu innovativen Neuheiten im Energie-Bereich.

Zahlreiche Neuerungen in der Heiztechnik

Österreichs größte Schau für Solarthermie und Photovoltaik

Energiekennzeichnung von Heizungsanlagen

Digitalisierung in der Haustechnik

PVA-Gemeinschaftsstand „Photovoltaik: Zukunft Stromspeicherung“

Luft-Wärmepumpen mit Direkt-Kondensationsspeicher

Hybrid-Wärmepumpen

Integrallösungen von Photovoltaik in das Wärmepumpengehäuse

Frischwassermodul, das keinerlei Strom benötigt

Wärmepumpenspeicher mit Direkt-Vollkondensator

Biomassekessel mit elektrostatischem Filter

neue stromsparende Antriebe bei Pelletsheizungen

LED-Lampen mit neuartigen Farbtemperaturen

Weiterentwicklung bei Wärmepumpen zur Maximierung der Jahresarbeitszahl

energieeffiziente Hybrid- und Kombinationskessel

Alle jene, die sich für Neubau, Umbau, Renovierung oder Modernisierung interessieren, sind auf der Energiesparmesse genau richtig – hier präsentieren 821 Aussteller kompetente Beratung und Informationen für jede Planungs- und Umsetzungsphase. Wie in den Vorjahren ist die Messe an den ersten beiden Tagen (1. und 2. März) für Fachbesucher und von 3. bis 5. März für private Besucher geöffnet. Der Messebereich erstreckt sich über 10 Messehallen. Ein umfangreiches Vortragsprogramm und die BauArena runden das Messeangebot als Rahmenprogramm ab.Wie in den letzten Jahren finden Besucher auf der Energiesparmesse drei Bereiche vor, die sich je einem größeren Fachthema widmen. Im Bereich Bad & Sanitär stehen auch heuer Experten aus der Sanitär- und Heiztechnikbranche mit ihrem Knowhow zur Verfügung. Unter dem Motto „sparsam & schön“ werden hier sparsame Armaturen, formvollendete Badmöbel, pflegeleichte Keramik und die neuesten Duschabtrennungen und Badewannen sowie modernste Hinterwandtechnik vorgestellt.Der Bereich Bauen & Wohnen bietet einen umfassenden Überblick zu Themen wie Fenster, Alarmanlagen, Türen, Böden, Küche, Garderobe, Wohn- oder Esszimmer usw. Neben Bühnenprogramm und dem Treffpunkt Fertighaus können Besucher auch von einem kostenlosen Baucoaching in der BauArena profitieren.Ein weiteres Highlight der Messe ist der Bereich Heizung & Energie, wo man sich dem Motto „smart & energieeffizient“ verschrieben hat und Besucher nicht nur sämtliche Informationen zur neuesten Heizgeneration erwarten, sondern auch alle namhaften Anbieter für Heizungen, vor allem für Wärmepumpen und Österreichs Weltmarktführer für Biomasse, aber auch für Solarthermie und Photovoltaik. Besonders die Sonderschauen zu den Themen „E-Auto & Smart Home“ sowie „LED – innovative Beleuchtung“ werden wieder ein großes Publikum anziehen.Empfohlen wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die ÖBB bietet ein günstiges Kombi-Ticket an sowie einen kostenlosen Zug-Shuttle vom Hauptbahnhof direkt ins Messegelände. Für PKWs stehen beschilderte Parkplätze mit Shuttleservice zur Verfügung. Ermäßigte Vorverkaufstickets sowie Informationen zu den Neuheiten der Aussteller und dem Vortragsprogramm finden Sie hier: