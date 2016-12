Ein Maststall zum Reinschauen

Tierfreundlich, umweltfreundlich, konsumentenfreundlich. So sollte der Maststall von Familie Gelb aus Merching in Bayern sein. Wie sie das umgesetzt haben, zeigen Vater und Sohn bei einem Stallrundgang.





Seit Anfang September 2016 ist der NatureLine-Maststall von Fam. Gelb in Betrieb.

Drei Funktionsbereiche: Fressen, Liegen, Koten

Der neue Stall von Familie Gelb aus Stainach bei Merching in Bayern ist auf 1.490 Mastplätze ausgerichtet. Anfang September 2016 haben Gelbs die ersten Schweine eingestallt. „Die Medien berichten so viel Schlechtes über die Tierhalter. Wir wollten einen Stall, in den Besucher hinein- und den Schweinen zuschauen können“, sagt Josef Gelb Senior. Außerdem sollte das System arbeitstechnisch gut zu bewältigen sein. Besonders wichtig war ihnen, dass die Tiere Stroh und Auslauf bekommen. Vater und Sohn sahen sich viele Systeme an. Am Ende entschieden sie sich für den NatureLine-Maststall der Firma Schauer.Die vorab kalkulierten Kosten beliefen sich auf ca. 680 Euro netto pro Mastplatz. Darin enthalten sind laut Betriebsleiter die beiden Stallgebäude inkl. Aufstallung, Vorhallen, Strohlager, Strohmatic-Anlage, eine Mahl- und Mischanlage für betriebseigenes Getreide, ein Löschwasserbehälter, die Güllegrube sowie die Erdarbeiten und die Planung. Langfristig sind Gelbs auf der Suche nach einem regionalen Vermarkter für ihre Schweine. Sie sind sich sicher: Die Akzeptanz der Verbraucher wird für Schweinehalter immer wichtiger.Die Buchten sind auf 25 Tiere und ein Platzangebot von 1,15 m² pro Tier ausgelegt. An der optimalenBelegdichte tüfteln sie aber noch. „Wir müssen noch schauen, wie es am besten funktioniert, denn unsere Schweine und auch wir müssen noch mit dem neuen Stall dazulernen“, so Josef Gelb. Die Buchten sind in die Funktionsbereiche Liegen, Koten und Fressen eingeteilt. Durch eine Tür gelangen die Schweine aus dem eingestreuten Innenbereich in den Auslauf. Die planbefestigte Fläche mit den Langtrögen nutzen die Tiere bei Schönwetter auch zum Ruhen. Der Boden ist leicht abgeschrägt, damit die Schweine von innen herausgearbeitetes Stroh selbst nach unten in Richtung Kanal schieben. An der Vorderwand befindet sich der perforierte Kotbereich mit den Tränkern.Das Video vom Stallrundgang finden Sie rechts. Mehr Fotos und Infos zum tiergerechten und emissionsarmen Maststall von Familie Gelb erfahren Sie in der aktuellen LANDWIRT-Ausgabe 23/2016.