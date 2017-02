EU will Zulassung für Pflanzenschutzmittel und GVO ändern

Juncker will das Prozedere zur Zulassung von Pflanzenschutzmittel und Gentechnisch veränderter Organismen ändern.

Die Zulassung von GMOs und Pflanzenschutzmittel soll geändert werden. Foto: Dejan Dundjerski/shutterstock.com

Mitgliedstaaten zugelassen. Ohne qualifizierte Mehrheit im Ausschuss für oder gegen den Vorschlag muss die EU-Kommission die Genehmigung erteilen. Es ist nicht in Ordnung, dass die EU-Mitgliedsländer, die sich etwa nicht einig über die Zulassung von Glyphosat sind, die EU-Kommission zu einer Entscheidung zwingen, beklagt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Er möchte die EU-Mitgliedstaaten in Zukunft mehr in die Pflicht nehmen.Die EU-Kommission diskutiert beispielsweise darüber, die Enthaltungen nicht zu zählen. Dann wäre die qualifizierte Mehrheit leichter zu erreichen. Eine andere Neuerung wäre, in der Berufung die Minister und nicht die nationalen Experten mit dem Vorschlag zu befassen. Ein radikaler Schritt wäre es, einfach die qualifizierte Zustimmung im Ausschuss zu verlangen und andernfalls den Vorschlag zu kippen. Am 14. Februar will die EU-Kommission ihren Entwurf zur Änderung der Komitologieregeln vorlegen, der mit den EU-Mitgliedstaaten und dem Europaparlament verhandelt werden muss.