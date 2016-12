EU-Hilfspaket für Milchbauern - Kommentar

Die Mitgliedsstaaten der EU ziehen nicht an einem Strang, auch nicht beim Hilfspaket für Milchbauern. Die 350 Mio. Euro, die die EU den Mitgliedsstaaten überlässt, könnten daher wirkungslos verpuffen. Ein Kommentar von Roman Goldberger.

Die EU zahlt 14 Cent pro kg nicht gelieferter Milch, aber was machen die Mitgliedsstaaten?

Einmal mehr zeigt sich, dass nationale Interessen eine gemeinsame EU-Politik hemmen – auch in der Agrarpolitik. Das war vor einem Jahr zu sehen, als die EU-Kommission mit ihrem ersten Hilfspaket für Milchvieh- und Schweinehalter 500 Mio. Euro in den Wind geschossen hat. 420 Mio. Euro wurden damals den Mitgliedsstaaten überlassen und diese haben – wie in Österreich geschehen – das zugeteilte Geld einfach mit der Gießkanne über die Bauern verteilt.Nun investiert Brüssel ein zweites Mal 500 Mio. Euro, und erneut werden den Mitgliedsstaaten 350 Mio. Euro überlassen. Einen Markteffekt dürften vorwiegend die restlichen 150 Mio. Euro haben, welche die EU für eine freiwillige Mengenreduktion verwenden wird: einen positiven auf den Milchmarkt und einen negativen auf den Rindfleischmarkt. Es ist zu befürchten, dass vor allem jene Betriebe die Beihilfen beziehen werden, die einen (Teil-)Ausstieg aus der Milchproduktion ohnehin vorhatten. Frankreich versucht dem entgegenzuwirken und erhöht für die ersten fünf Prozent Mengenreduktion die Beihilfe um 10 Cent auf 24 Cent/kg. Damit soll auch für Zukunftsbetriebe ein Anreiz zur Teilnahme geschaffen werden.Die Kommission wünscht sich von den Mitgliedsstaaten, dass die zur Verfügung gestellten 350 Mio. Euro ebenfalls zur Mengenreduktion verwendet werden. Frankreich und Österreich haben das angekündigt. Spanien und Kroatien haben dem hingegen eine Absage erteilt, weil sie sich nicht für die Überproduktion der EU verantwortlich sehen. Weitere Länder werden folgen, und damit entsteht ein neuer Fleckerlteppich an unterschiedlichen nationalen Maßnahmen mit überschaubarem Effekt auf den gemeinsamen Milchmarkt. Schade um das Geld.Lesen Sie dazu auch den Artikel zum EU-Hilfspaket für die Milchbauern