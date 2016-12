Die besten Schmankerl-Adressen im Überblick

Die Neuauflage des Einkaufsführers „Nimm dir das Beste“ vereinfacht die Suche nach Spezialitäten direkt vom Bauern. Sie enthält die Top-Direktvermarkter Niederösterreichs und ist kostenlos erhältlich.

Mit dem neu aufgelegten Einkaufsführer findet man Niederösterreichs Top-Direktvermarkter schnell und einfach. (Foto: Archiv)

Niederösterreichs Direktvermarkter bieten eine abwechslungsreiche Palette an Köstlichkeiten: von typisch bäuerlichen Spezialitäten über regionale Schmankerln bis hin zu neuen, innovativen Produkten. Egal ob zu Weihnachten, beim Jahreswechsel oder einfach so für Zwischendurch - bäuerliche Schmankerl sind beliebt, schmecken und bringen Qualität auf den Tisch. Um die Suche nach den besten Produkten zu vereinfachen, wurde der Einkaufsführer Nimm dir das Beste neu aufgelegt. Niederösterreichs Top-Direktvermarktungsbetriebe, die mit der Qualitätsmarke Gutes vom Bauernhof ausgezeichnet wurden, sind mit Produktpalette, Kontaktdaten und Öffnungszeiten in der Broschüre aufgelistet. Diese ist ein Einkaufsführer für Konsumentinnen und Konsumenten. Sie soll als Wegweiser zu regionalen, bäuerlichen Produkten dienen.Alle ausgezeichneten Direktvermarkter garantieren die beste Qualität ihres Angebotes. Die Produkte werden unter Einhaltung der gesetzlichen Hygiene- und Produktionsstandards verarbeitet, Kundenorientierung und Kundenservice sind für Gutes vom Bauernhof-Betriebe selbstverständlich. Im Einkaufsführer werden die bäuerlichen Direktvermarkter geordnet nach Bezirken mit dem persönlichen Angebot vorgestellt.Die Broschüre Nimm dir das Beste kann kostenlos unter der Tel.-Nr. 050259-26500 oder per E-Mail direktvermarktung@lk-noe.at angefordert werden. Eine Suche nach Direktvermarktungsbetrieben ist auch im Internet unter www.gutesvombauernhof.at oder mittels Schmankerl-Navi der Gutes vom Bauernhof-App möglich.