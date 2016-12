Der digitale Bauernhof braucht noch Unterstützung

Digitalisierung und Precision Livestock Farming sind auf der EuroTier 2016 die vorherrschenden Themen. Beim Forum Rind am 15. November 2016 wurde klar, dass es noch viel Aufholbedarf gibt bis dieser Trend wirklich auf den Höfen umgesetzt werden kann.

Beim Forum Rind stellte Dieter Hake (Horizont Weidesysteme) am 15.11.2016 fest, dass derzeit Herdenmanagementsysteme und Weidehaltung nur schwer zu kombinieren sind. Foto: Taferner

Wie schon beim DLG Talk Tier angesprochen, scheinen Daten der Schlüssel für erfolgreiche Betriebsführung zu sein. Im Vortrag beim Forum Rind erläuterten Dieter Hake, Nora Köhne und Benno Spilker von Horizot Weidesysteme, wo die Herausforderungen liegen damit Digitalisierung auch auf breiter Basis in die Tierhaltung Einzug halten kann. Gerade für Weidebetriebe stellt das Sammeln von Daten und vor allem die Übermittlung oder Speicherung ein besonders Problem dar. Oft sind die Distanzen zwischen Weide und Heimatbetrieb groß. Noch seien digitales Herdenmanagement und Weidehaltung kaum kompatibel.Eine Umfrage vom Branchenverband Neue Medien bescheinigt der digitalen Landwirtschaft in den nächsten Jahren eine Bruttowertschöpfung von drei Milliarden Euro alleine in Deutschland. Um dieses Potenzial nutzen zu können, fordern Hersteller jedoch einen guten Ausbau von Internet und digitaler Infrastruktur besonders in ländlichen Gebieten. In der Umfrage kam auch heraus, dass 2 von 3 Landwirten in der Digitalisierung eher eine Chance als ein Risiko sehen. Dennoch haben die Landwirte Bedenken was die Kosten dieser Technik und die Datensicherheit anbelangt.Im Bereich Ackerbau ist das Thema Precision Farming bereits weit entwickelt. GPS-gesteuerte Traktoren werden von CASE in Kanada bereits getestet, die keinen Fahrer mehr brauchen. Die Vortragenden schätzen, dass autonomer Ackerbau in zehn Jahren auch in Deutschland aktuell wird. Geht es um den Tierbereich steht die Entwicklung am Beginn. Es gäbe zwar viele Einzelsysteme, die tierindividuelle Daten sammeln, jedoch fehle es an einer Zusammenschau. 365FarmNet ist aktuell das einzige Betriebsmanagementprogramm, dass neben dem Ackerbau auch für Tierhalter geeignet ist.Problematisch sei auch, dass die Einzelsysteme, seien es Fütterungsroboter Melktechnik oder Gesundheitsmonitoringsysteme nicht miteinander korrespondieren, was den Datenaustausch anbelangt. Damit kommt es oft zu komplettem Datenverlust, wenn der Landwirt von einem auf ein anderes System wechseln will. Wer auf Basis von Daten seine Betriebsentscheidungen fällt, der verliert eine wesentliche Managementhilfe alleine nur durch den Umstieg zwischen Systemen. Die Vortragenden fordern daher, dass es Standards geben müsse, die die Mitnahme und den Datenaustausch ermöglichen.