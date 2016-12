Das war die LANDWIRT Leserreise nach Portugal!

Eine LANDWIRT Leserreise führte uns heuer von 7. bis 11. September nach nach Lissabon und Porto – über schmucke Altstädte, atemberaubende Atlantik-Ausblicke, Korkeichen, Portwein, ein 240 ha-Milchviehbetrieb und noch viel mehr.

Auf unserer Leserreise verschlug es uns diesmal in den Westen Europas. Um 8:45 Uhr erwartete uns bereits unsere Reiseleiterin Simone am Infostand des Grazer Flughafens. Insgesamt 30 Teilnehmer aus ganz Österreich, davon schon alt bekannte Gesichter, bildeten diese lustige Reisegruppe. Nach einem kurzen und etwas aufregenden Zwischenstopp in Frankfurt landeten wir pünktlich um 15 Uhr in Lissabon.Als das Gepäck im Bus verstaut war, gab es zuallererst einen gemeinsamen Uhrencheck, denn wir hatten durch die Zeitverschiebung eine Stunde dazugewonnen. Ausgestattet mit Kappen und Sonnenbrillen vom LANDWIRT fuhren wir an die Küste zum Aussichtspunkt Cabo da Roca. Cabo da Roca ist der westlichste Punkt des Festlands des europäischen Kontinents. Auf rund 140 Metern über dem Meeresspiegel hatten wir einen tollen Ausblick auf den atlantischen Ozean. Nach einiger Zeit ging es dann zurück nach Lissabon, zu unserem Hotel und wir bereiteten uns auf unsere Abendveranstaltung vor.In Bairro Alto (zu Deutsch: Oberstadt, ein Stadtteil Lissabon) gingen wir in das Restaurant „Clube de Fado“ zu einem gemeinsamen FADO-Abendessen. FADO ist eine einzigartige portugiesische Musik- bzw. Gesangsart, die ein Stück der portugiesischen Lebensart und Kultur beschreibt. Zwischen den einzelnen Gängen wurde uns jeweils ein FADO dargeboten und verkürzte uns somit auf äußerst angenehme Weise das Warten auf die nächste portugiesische Köstlichkeit. Als zum Dessert der typische Portwein serviert wurde, konnten wir es uns nicht nehmen lassen auch ein österreichisches Ständchen anzustimmen. Unsere Darbietung wurde von den restlichen Gästen mit Applaus belohnt.Nach einer relativ kurzen Nacht, aber einem sehr ausgiebigen Frühstück, fuhren wir zu einem der größten landwirtschaftlichen Betriebe Portugals – Companhia des Lezírias. Dieser Betrieb hat eine Fläche von 5.200 Hektar, wovon der größte Teil für Ackerbau, Reisanbau, Wein, Olivenhaine und Rinderzucht verwendet wird. Companhia des Lezírias besitzt auch eine sehr große Korkeichenplantage. Dadurch, dass die Ernte sehr schwierig ist und ausschließlich manuell durchgeführt werden kann, gehört sie zu den bestbezahlten Produktionsbereichen in der Landwirtschaft. Die Korkeiche steht zudem auch noch unter Naturschutz, da sie nur mehr in sieben Ländern weltweit vorkommt.Nach der Führung durch Companhia des Lezírias gab es ein gemeinsames Mittagessen auf einem Agroturismo Betrieb. Nach dieser Stärkung fuhren wir wieder nach Lissabon zurück, wo wir eine Stadtbesichtigung mit einer Reiseführerin genossen. Lissabon ist die Hauptstadt und gleichzeitig die größte Stadt Portugals und liegt an einer Bucht der Flussmündung des Tejo. Durch ein gewaltiges Erdbeben am 1. November 1755 wurde Lissabon fast vollständig zerstört. Marquês de Pombal war Hauptverantwortlicher für den Wiederaufbau, ihm zu Ehren wurde eine Statue in der Nähe des Hauptplatzes aufgestellt. Besonders aufgefallen sind uns die vielen kleinen Pflastersteine, die die Straßen Lissabons mit wunderschönen Mustern zieren. Nachdem die Stadtführung beendet war, konnten wir selbst noch die Stadt unsicher machen.Am dritten Tag unserer Reise besuchten wir Landwirt Alex, der uns seinen 240 Hektar großen Milchviehbetrieb zeigte. Bis 2007 hatte er eine reine Holstein Friesian-Zucht, danach kreuzte er diese mit Montbéliard um die Milchleistung zu erhöhen. Heute besitzt er an die 300 Milchkühe. Sein Tierarzt schrieb sogar ein eigenes Computerprogramm, um die Fütterung der Tiere besser überwachen und optimieren zu können. Nach der Führung gab es noch eine kleine Stärkung bevor wir weiter Richtung Fátima fuhren. Nach zwei Stunden Fahrt kamen wir an dem bekannten, jedoch noch recht jungen Wallfahrtsort an. Zwischen Mai und Oktober 1914 erschien drei Hirtenkindern die heilige Jungfrau Maria und erst 1930 wurden die Marienerscheinungen durch den Bischof von Leiria für glaubwürdig erklärt.Wir konnten uns auf dem Gelände frei bewegen und nach knapp 1,5 Stunden ging es schon wieder weiter Richtung Porto, wo wir den restlichen Abend zur freien Verfügung hatten.Am vierten Tag besichtigten wir die Portweinkellerei „Sandemann“, die dieses Jahr ihr 250. Jubiläum feiert. Eine Angestellte der Weinkellerei hatte das typische „Sandemann“-Outfit an: einen schwarzen Mantel und einen portugiesischen Sombrero. Im Anschluss an unserer Führung erwartete uns noch eine Verkostung des Portweines. Bevor wir uns zu unserer nächsten Stadtführung aufmachten, kauften wir im Shop der Weinkellerei natürlich noch einige Flaschen des guten Weines als Mitbringsel.Die Stadtführung durch Porto legten wir großteils zu Fuß zurück. Nur auf diese Weise konnten wir die kleinen, engen Gassen, die so typisch für Porto sind, und deren Sehenswürdigkeiten erkunden. Porto ist nach Lissabon die zweitgrößte Stadt Portugals und auch die Namensgeberin des Landes. In Porto, so sagt man, werde das Geld verdient, das in Lissabon mit vollen Händen ausgegeben werde. Aufgrund unserer Eindrücke in Lissabon und Porto konnten wir das bestätigen. Die letzten Stunden in Porto standen wieder zur freien Verfügung.Die Zeit verging, wie immer auf Reisen, viel zu schnell. Am 11. September mussten wir unsere Heimreise antreten. Um 18.30 Uhr landeten wir wieder in Graz – um viele Erlebnisse und Erfahrungen reicher geworden.Von Eva Gröblbauer, LANDWIRT RedaktionssekretärinHaben auch Sie Interesse an einer unserer Leserreisen teilzunehmen? Die aktuellen Leserreisen finden Sie unter www.landwirt.com/leserreisen