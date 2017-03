Das war die Austrian Dairy Show 2017

Von 17. bis 19.03.2017 fand im Rinderzuchtzentrum Traboch die Austrian Dairy Show statt. Bei der Veranstaltung waren die besten Kühe der Rassen Fleckvieh, Braunvieh, Holstein, Pinzgauer, Grauvieh und Jersey vertreten. Wir waren für Sie Live Dabei.

Regale vom Betrieb Rupert Wenger aus Maishof ist der Grandchampion der Austrian Dairy Show 2017.

Kathrin Garzaner-Margreiter aus Tirol gewann mit ihrer Kalbin Rainbow den Titel "Beste Jungzüchterin Österreichs" in der Gruppe Senior.

Erstmalig wurde das Bundesjungzüchter Championat und der Dairy Grand Prix Austria in einer Veranstaltung abgehalten. Aufgetrieben wurden an die 500 Tiere.Das Schauwochenende wurde am Freitag Abend mit einem Bundesschulwettbewerb eröffnet. Die Schüler und ihre Tiere unterhielten mit ihren kreativen und Darbietungen die Zuseher.Nach der feierlichen Eröffnung fand am Samstag der Dairy Grand Prix Sale statt. Dabei wurden 32 hochwertige Zuchttiere mit besten Leistungs- und Abstammungsdaten zum Verkauf angeboten. Der Auktionator, Matthias Süss, sorgte für den richtigen Showcharakter nach amerikanischem Vorbild und animierte die Besucher zum mitbieten.Die Austrian Dairy Show zeigte den hohen Qualitätsstandard der österreichischen Rinderzucht in eindrucksvoller Weise.der diesjährigen Austrian Dairy Show wurde REGALE vom Betrieb Wenger Rupert/Martin Rübesam aus Maishofen, Salzburg.und somit der 2. Platz geht an die Kuh ROYAL aus der Züchtergemeinschaft Wenger, Hartl und Kronberg aus Maishofen, Salzburg.Aber nicht nur der Schauwettbewerb der Kühe war über alle Rassen hinweg auf einem sehr hohen Niveau, sondern auch beim Bundesjungzüchterwettbewerb wurden absolute Topleistungen präsentiert.Ein voller Erfolg war die Liveübertragung der gesamten Veranstaltung.Für all jene, die nicht nach Traboch zur Austrian Dairy Show kommen konnten, haben wir die Veranstaltung auf Livestream.com/landwirt.com gestreamt. Mit über 31.000 Zugriffen wurden die Erwartungen übertroffen.