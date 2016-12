Das bringt der Zuchtrindermarkt 2017

ZAR-Geschäftsführer Martin Stegfellner blickte für den LANDWIRT in die Zukunft der Rindermärkte. Er sieht auch für 2017 eine große Nachfrage nach Zweinutzungsrindern.

Zweinutzungsrassen wie Fleckvieh, das sowohl gute Milchleistungen mit hohen Masteigenschaften verbindet, werden auch 2017 international gefragt sein. Foto: Taferner

Aufgrund der guten Preislage von Rindfleisch in Ländern mit überwiegend muslimischer Bevölkerung wurden 2016 verstärkt Zweinutzungsrassen nachgefragt. Dieser Trend wird sich voraussichtlich auch 2017 fortsetzen. Der Absatz von milchbetonten Rassen erweist sich derzeit aufgrund des preislichen Druckes am Markt als schwierig. Hierbei wird eine starke Verknüpfung zu den Entwicklungen am Milchmarkt gesehen. Eine positive Preisentwicklung am Milchmarkt wird sich positiv auf die Nachfrage und den Absatz von spezialisierten Milchrassen niederschlagen.



Der Geschäftsführer der Zentralen Arbeitsgemeinschaft österreichischer Rinderzüchter sieht auch 2017 gute Exportchancen für Zuchtvieh von Zweinutzungsrassen. Foto: ZAR Die Türkei als wichtigster Exportpartner



Die Türkei ist derzeit das wichtigste Exportland für die österreichische Rinderzucht. Aufgrund der aktuell politisch angespannten Lage zwischen der EU und der Türkei kann es auch mitunter zu stärkeren Handelseinschränkungen im Export in die Türkei kommen. Zusätzlich sind die veterinären Herausforderungen aufgrund von Blauzungenkrankheit und Schmallenbergvirus sehr groß und die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Zuchtviehexport können sich rasch in Luft auflösen. Deshalb ist eine Diversifizierung sehr wichtig, um im Krisenfall breit aufgestellt zu sein. Potential wird hierbei vor allem im Iran, Russland, Aserbaidschan, Algerien und Ägypten gesehen.

Allerdings ist ein erfolgreicher Absatz aufgrund unserer strukturellen topographischen Nachteile nur über die Qualität möglich. Nur mit geeinten Kräften sind die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen – zur Sicherung unserer heimischen Familienbetriebe, damit die Rinderzucht in bäuerlicher Hand bleibt und damit letztendlich das Land überlebt!

Der Zuchttierabsatz stellt für die österreichischen Rinderzüchter ein wichtiges Standbein in der Rinderwirtschaft dar. Die Zentrale Arbeitsgemeinschaft österreichischen Rinderzüchter bündelt seit Jahren unter der Dachmarke RINDERZUCHT AUSTRIA das Marketing mit gemeinsamen Messeauftritten und Projekten für den Zuchtviehabsatz. 2015 konnten insgesamt 26.328 Zuchtrinder aus Österreich im EU-Raum und in Drittländer abgesetzt werden.Mehr über die Prognosen zu den wichtigsten Märkten für Rinderhalter lesen Sie in LANDWIRT 24/2016.