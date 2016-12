DLG-Wintertagung am 21. und 22 Februar 2017

Bei der DLG-Wintertagung im Februar 2017 in Hannover steht das Thema „Landwirtschaft 2030 – Signale erkennen. Weichen stellen. Vertrauen gewinnen.“ im Fokus.

„Tierwohl als Wettbewerbsfaktor!?“ ist eines von vielen spannenden und aktuellen Themen, die bei der DLG-Wintertagung 2017 diskutiert werden. (Foto: Archiv)

Die nächste Wintertagung der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) findet am 21. und 22. Februar 2017 im Convention Center (CC) auf dem Messegelände Hannover statt. Sie steht unter dem Generalthema „Landwirtschaft 2030 – Signale erkennen. Weichen stellen. Vertrauen gewinnen.“Die Wintertagung startet am 21. Februar mit internen Sitzungen der DLG-Ausschüsse sowie mit der Mitgliederversammlung. Den ersten Veranstaltungstag beschließt der Empfang des DLG-Vorstandes für alle Wintertagungsteilnehmer.Am 22. Februar stehen ab 8.00 Uhr zahlreiche öffentliche, von den DLG-Ausschüssen organisierte Impulsforen im Fokus. In drei Blöcken finden je vier parallele Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen zu hochaktuellen Themen für Ackerbauern, Tierhalter und Waldbauern statt. Höhepunkt am zweiten Veranstaltungstag ist die Plenumsveranstaltung um 10.00 Uhr, die das Leitthema der Wintertagung aufgreift.Mehr Informationen und das Programm im Detail finden Sie unter www.dlg.org/Wintertagung