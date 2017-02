CETA kommt

Das EU-Parlament gibt grünes Licht für den umstrittenen Freihandelsvertrag zwischen der EU und Kanada. Die nationalen Parlamente der EU-Staaten müssen aber noch zustimmen.



CETA, das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada ist vorerst in trockenen Tüchern. (Foto: Marc Bruxelle/shutterstock)

Das Europaparlament hat dem Freihandelsabkommen (CETA) zwischen der EU und Kanada zugestimmt. Insgesamt sprach sich eine deutlich Mehrheit (408 zu 253 Stimmen, bei 33 Enthaltungen) für den Vertrag aus. Für die Landwirtschaft sollen sich den Angaben zufolge die Absatzmöglichkeiten durch das Abkommen verbessern; seien aber weiterhin deutlich begrenzt.So werde die Öffnung des kanadischen Marktes für EU-Exportgüter wie Käse, Wein und Spirituosen, Obst und Gemüse sowie verarbeitete Lebensmittel erweitert; sie werde allerdings teilweise durch Quoten geregelt. Erwartet wird, dass sich die EU-Käseausfuhren nach einer Übergangszeit von sechs Jahren mit 16.800 t für Qualitätskäse sowie 1.700 t für Industriekäse verdoppeln könnten.Die Kanadier hoffen dagegen, mehr Rind- und Schweinefleisch in die EU exportieren zu können. Auch hier sind die Ausfuhrmöglichkeiten begrenzt. Für Rindfleisch liegt die Zollquote bei 50.000 t, für Schweinefleisch bei 75.000 t. Das Fleisch muss den EU-Vorschriften entsprechen, weshalb nur hormonfreies Fleisch in die EU eingeführt werden darf, wie die Kommission betonte. Zudem erkenne Kanada mit CETA geschützte geografische Angaben von insgesamt 143 Produkten aus der EU an; diese reichen von Schwarzwälder Schinken bis hin zu Balsamicoessig aus Modena.Foto: Marc Bruxelle/shutterstock