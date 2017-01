Burgenland: Weniger Rinderhalter, Bestand konstant

Der Rückgang der Rinderhalter im Burgenland hält an. 21.000 Rinder stehen auf rund 450 Betrieben.

Der Rinderbestand im Burgenland bleibt konstant. Foto: Archiv

Burgenlands Rinderbestand umfasst aktuell 21.000 Tiere auf rund 450 Betrieben, was im Schnitt 47 Rindern pro Hof entspricht. Die Wertschöpfung daraus macht jährlich 22,5 Mio. Euro aus - 12,1 Mio. Euro aus der Fleisch- und Zuchttierproduktion sowie 10,4 Mio. Euro aus der Milcherzeugung. Die gesamte Nutztierhaltung des Bundeslandes hat einen Produktionswert von 58,7 Mio. Euro pro Jahr; aus der Rinderwirtschaft stammen somit knapp 40 % der gesamten tierischen Wertschöpfung. Die Strukturentwicklung weist einen Rückgang bei den Rinderhaltern bei einem konstanten Bestand auf. Für die Zukunft wird im Bereich der Milchwirtschaft aufgrund der 2015 weggefallenen Milchquotenregelung mit einer Stabilisierung der Produktion gerechnet. Burgenlands Milchwirtschaftsbetriebe liefern an die MGN/NÖM und die Berglandmilch.Eine wichtige Aufgabe unseres Verbandes ist es darauf zu achten, dass wir gesunde Rinderbestände haben, mit denen wir hochqualitatives Fleisch und gesunde Milch produzieren können. Wenn zufriedene Konsumenten beim Einkaufen primär regionalen Waren den Vorzug geben, werden wir die heimische Wertschöpfung am Rindersektor auf einem hohen Niveau halten können, zeigt sich der Obmann des Rinderzuchtverbandes, Reinhard Jany, anlässlich des Tages der Rinderzucht in Oberwart am 10.1.2017, überzeugt.