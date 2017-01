Bürgschaftsprogramm für Milchviehbetriebe in Deutschland

Ein Förderangebot soll Michviehbetrieben den Zugang zu Liquiditätssicherungsdarlehen erleichtern. Insgesamt stellt die deutsche Bundesregierung 150 Mio. Euro für das Bürgschaftsprogramm zur Verfügung.

Seit 2.1.2017 gibt es ein Förderangebot für deutsche Milchviehhalter. Foto: shutterstock/ canbedone

Das Bürgschaftsprogramm des Bundes für Liquiditätssicherungsdarlehen an Milchviehbetriebe ist angelaufen. Hausbanken können seit 2.1.2017 Anträge bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank stellen. Das bis Ende 2018 befristete Förderangebot soll Milchviehbetrieben den Zugang zu Liquiditätssicherungsdarlehen erleichtern. Der Darlehenshöchstbetrag beträgt laut Rentenbank 300.000 Euro je Betrieb; die Bürgschaftsquote liegt bei 50 %. Die Laufzeit der Bürgschaft entspricht der des verbürgten Darlehens. Die Bundesregierung stellt insgesamt 150 Mio. Euro für das Bürgschaftsprogramm zur Verfügung.Der Deutsche Bauernverband (DBV) bezeichnete das Bürgschaftsprogramm im Vorfeld als dringend notwendig und verwies auf die angespannte Liquiditätssituation vieler Betriebe in Folge der Markt- und Preiskrise in den zurückliegenden beiden Jahren. Gut ein Drittel der Milchviehhalter hatte bei der regelmäßigen Befragung im Rahmen des DBV-Konjunkturbarometers im September dieses Jahres angegeben, dass ihre Liquiditätslage angespannt oder sehr angespannt sei. Das Bürgschaftsprogramm richte sich an Betriebe, die trotz gut aufgestellter Milchviehhaltung Schwierigkeiten hätten, von ihrer Hausbank einen Kredit zu bekommen.