Brombeeren effektiv bekämpfen

Brombeerstauden nehmen vor allem auf extensiven Weide- und Almflächen zu. Hier findet die Brombeere ideale Bedingungen vor.

Bereits im Frühjahr sollten die Ranken mit einer Motorsense tief gemäht werden.

Ausgehend von Waldrändern dringt die Brombeere in Hutweiden ein. Gehölze wie Erlen, Berg-Ahorn, Eschen oder Fichten gehen dann im Schutz der Brombeerstauden auf und führen zu Verbuschung und Verwaldung. Da sie vom Vieh wegen ihrer Stacheln verschmäht werden, breiten sich Brombeerstauden rasch aus. Hauptsächlich vermehrt sich die Brombeere vegetativ über Ausläufer, die sich bei Bodenkontakt rasch bewurzeln. Dadurch können die ausladenden Ranker auf Waldlichtungen bis zu sechs Meter jährlich in Weideflächen eindringen. Die Wurzeln der Brombeeren können auch Symbiosen mit stickstofffixierenden Fadenbakterien eingehen, wodurch sie mit Stickstoff versorgt werden. Dies ist auch an den dunkelgrünen Blättern erkennbar. Die älteren Blätter werden im Jahresverlauf herber und enthalten auch Bitterstoffe. Das führt dazu, dass sie Weidetiere meiden.Liegen gelassene Schwendhaufen und nach einem Weidepflegeschnitt nicht abgeräumtes Mähgut fördern die Ausbreitung der Brombeeren. Speziell im Herbst ist es wichtig, das Material zu entfernen, um den Konkurrenzdruck von den Weideflächen in Grenzen zu halten. Im Frühjahr sollten Sie verbliebene alte Triebe, noch bevor sie auszutreiben beginnen, mähen und etwa zehn Tage später sollten diese Flächen dann beweidet werden.Den gesamten Artikel lesen Sie im LANDWIRT in der Ausgabe 6/2017.