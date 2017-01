Brasiliens steigerte Schweinefleischexport 2016

Brasilien konkurriert zunehmend mit Europa um die Gunst der asiatischen Schweinefleisch-Importeure. Brasilien konnte im vergangenen Jahr ein Drittel mehr Schweinefleisch exportieren als 2015. Auch in Russland war brasilianisches Fleisch 2016 gefragt.

Brasilien konnte sein Exportvolumen bei Schweinefleisch 2016 steigern. Foto: fredex/shutterstock

Brasiliens Schweinefleischexporteure konnten das vergangene Jahr mit einem gegenüber 2015 kräftig gewachsenen Geschäftsvolumen abschließen. Das zeigen aktuelle Zahlen der brasilianischen Vereinigung Tierisches Protein (ABPA). Demnach setzte das südamerikanische Land 2016 insgesamt 628.700 t unverarbeitetes Schweinefleisch außerhalb der heimischen Landesgrenzen ab. Das war ein Drittel mehr als im Vorjahr. Der Exporterlös erhöhte sich um gut 15 % auf 1,35 Mrd $ (1,29 Mrd Euro).ABPA-Vizepräsident Ricardo Santin erklärte die insgesamt gute Exportentwicklung beim Schweinefleisch mit höheren Ausfuhren nach China, Hongkong und in einzelne Nachbarländer wie Chile und Argentinien, ebenso mit der Nachfrage aus Russland. Für 2017 prognostiziert Santin einen erneut positiven Geschäftsverlauf. Mit einem genauso großen Wachstumsschritt wie 2016 ist nach der Geschäftsentwicklung in den zurückliegenden Monaten allerdings nicht zu rechnen. Nach einer starken Belebung des Absatzes zu Anfang des vorigen Jahres schwächte sich das Wachstum über die Monate nämlich deutlich ab.Die ABPA legte jetzt auch Zahlen zum brasilianischen Export an verarbeitetem und unverarbeitetem Geflügelfleisch im Jahr 2016 vor. Demzufolge legten die Ausfuhren vor allem aufgrund einer lebhaften Nachfrage aus Asien und Europa um etwa 2 % auf die neue Rekordmenge von 4,38 Mio t zu. Die Exporterlöse sanken aber im Vorjahresvergleich, und zwar um fast 5 % auf 6,85 Mrd $ (6,55 Mrd Euro).