Bio-Jugendumfrage: mitmachen und gewinnen

Was erwarten und wünschen sich Jugendliche von Bio? Eine Befragung im Rahmen einer Diplomarbeit soll Aufschluss geben. Teilnehmende Jugendliche können Einkaufsgutscheine gewinnen.

Bei der Umfrage steht auch das Einkaufsverhalten bei Bio-Produkten im Fokus. (Foto: Archiv)

Im Rahmen einer Studie werden erstmals in Österreich speziell Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 25 Jahren zu ihren Wünschen und Erwartungen an die Bio-Landwirtschaft und -Lebensmittelversorgung befragt.Dazu führen SchülerInnen der HLBLA St. Florian und HBLFA Raumberg-Gumpenstein, in Zusammenarbeit mit Lehrkräften und dem Bio-Institut, eine große Bio-Jugendumfrage in Österreich durch. Unter allen Teilnehmer werden „Ja! Natürlich“-Warengutscheine verlost.