Besuchen Sie den LANDWIRT Stand auf der EuroTier 2016

In wenigen Tagen eröffnet mit der EuroTier 2016 wieder die weltweit größte Messe für Tierhaltung ihre Pforten. Vom 15. bis 18. November stellen zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Tierhaltungsbranche in Hannover aus. Zusätzlich gibt es ein umfangreiches Fachprogramm. Auch der LANDWIRT ist in Halle 11 am Stand G58 wieder vertreten.