Bester Tuxer-Stier in die Schweiz exportiert

Der zweimalige Bundessieger der Tux-Zillertaler JOSI verließ Tirol und wird ab sofort Herr einer Schweizer Mutterkuhherde. Zuvor wurde er noch abgesamt und steht den Züchtern so in der Besamungssaison 2016/2017 zur Verfügung.

Alois und Karl Mair aus Ellbögen holten mit Tuxer-Stier JOSI im April den Bundessieg in Maishofen. Foto: Taferner

Der 2-malige Bundessieger 2016 bei den Tuxern JOSI (JOSHI x ANDERL) von Karl Mair aus Ellbögen wurde im Sommer in die Schweiz verkauft. JOSI war Bundessieger auf der Bundesschau der Tux-Zillertaler in Rotholz und auf der Bundesfleischrinderschau in Maishofen . Er wurde auch abgesamt und steht mit der Besamungssaison 2016/17 den Züchter zur Verfügung. Käufer des Stieres ist der Präsident der Schweizer Tux-Zillertaler Züchter Stefan Murpf aus dem Entlebuch in der Nähe von Luzern. Aufgrund der steilen und nassen Böden hat sich die Tux-Zillertaler Rasse auf seinem Betrieb bewährt. Dort ist JOSI ab sofort für 35 Tux-Zillertaler Mutterkühe „zuständig".Die züchterische Betreuung der Rasse gibt es seit 2009 unter dem Dach von Mutterkuh Schweiz. Um sich besser präsentieren zu können, wurde 2013 auch ein eigener Rassenclub für die Tux-Zillertaler in der Schweiz gegründet. Mittlerweile wurden mehrere hundert Tiere aus Österreich in die Schweiz exportiert. Die Rasse hat sich dort mittlerweile erfolgreich in der Mutterkuhhaltung etabliert.