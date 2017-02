Bei Bergen denkt niemand an Landwirtschaft

Beim Fachtag Berg&Wirtschaft im Rahmen der Wintertagung 2017 zeigte eine Umfrage, dass die österreichische Bevölkerung zwar stolz auf ihre Bergregionen ist, dass die Landwirtschaft dabei eine Rolle spielt ist allerdings keinem bewusst.

Der Großteil der Bevölkerung sieht die Bergregionen als reines Erholungsgebiet an. (Foto: KURLIN CAfE/shutterstock.com)

Bei der Frage worauf die Österreicher an ihrem Land stolz sind, nannten über 80 % der 400 Befragten spontan die landschaftliche Schönheit, die Bergwelt und die Almen. Das nächste was über 60 % einfiel war der hohe Erholungs-und Freizeitwert der Natur. Die wichtigsten spontanen Assoziationen mit der heimischen Bergregion ist Sport, Schnee, Natur, Freiheit, Wandern, Natur genießen und ähnliches. Begriffe wie Erholung, Urlaub und Tourismus werden werden besonders häufig genannt. Niemand aus der für Österreich repräsentativen Gruppe von Befragten dachte bei Bergregionen an Landwirtschaft. Diese Ergebnisse präsentierte Studienautor Werner Beutelmeyer in seinem Vortrag am 2. Februar in Innsbruck im Rahmen der Wintertagung 2017.Für die Bevölkerung ist die Bedeutung der Bergregionen für die Landwirtschaft völlig in den Hintergrund getreten. Die meisten sehen die Almenlandschaft als Erholungsraum und als wichtiges Aushängeschild für den Tourismus. Das Interesse der Befragten an den Bergregionen ist zwar nach eigenen Angaben groß, das Hintergrundwissen gleichzeitig aber sehr dürftig. Dennoch sind die meisten davon überzeugt, dass Lebensmittel aus den heimischen Bergregionen einen höheren Wert haben und dass die Konsumenten mit ihrem Kaufverhalten einen Beitrag zum Erhalt der Bergregionen leisten können. Die Tatsache dass die Bergregionen immer stärker ausschließlich als Freizeitraum betrachtet werden und die Berglandwirtschaft abseits der öffentlichen Wahrnehmung steht, birgt einige Herausforderungen für die künftige Bewirtschaftung der Berggebiete.