Begleitsaaten schützen den Mais vor Erosion

Starkregenereignisse führen immer öfter zu Erosion bei Hackfrüchten. Ein zusätzlicher Bewuchs wirkt dieser Gefahr entgegen. Doch welche Begrünungskulturen eignen sich am besten und mit welchem Verfahren sollten wir diese auf unsere Äcker bringen?

Wenn der Landwirt hier in der Mulde eine Begleitsaat gesät hätte, hätte ihm das viel Kummer erspart. Foto: BWSB

Die Versuche mit Getreide funktionierten alle durchwegs gut. Doch Achtung: Diese Flächen müssen Sie mit einem Sulfonylharnstoff-haltigen Präparat bekämpfen. Foto: Neubauer

Mais gehört mitunter zu den Kulturen mit der höchsten Gefahr der Erosion. Hier gehen vielen Landwirten Jahr für Jahr viele Tonnen an kostbarer Feinerde verloren. Mit der Etablierung der Winterbegrünungen konnten wir dieses Problem schon deutlich reduzieren. Doch gerade nach spät räumenden Kulturen, wie Mais oder Rübe, ist es oft nicht mehr möglich, noch einen ordentlichen Pflanzenbestand zu etablieren, der im Frühjahr vor Erosion schützt. Aber auch hier gibt es noch Mittel und Wege, um gefährdete Standorte selbst im Frühjahr noch vor Erdabtrag zu schützen. Das zeigen diverse Versuche der Landwirtschaftskammern Oberösterreich (LK OÖ) und Steiermark (LK Stmk).Stefan Neubauer von der LK Stmk und Johannes Recheis-Kienesberger von der Boden.Wasser.Schutz.Beratung der LK OÖ haben sich drei Jahre intensiv mit dem Thema Begleitsaaten beschäftigt. Dabei wird kurz vor oder beim Maisanbau eine Begleitkultur gesät. Dadurch schafft man sozusagen eine künstliche Verunkrautung, die später im Zuge des Pflanzenschutzes wieder beseitigt wird. Es ist wichtig, eine Kultur zu nehmen, die schnell aufläuft und so den Boden schnell bedeckt, aber den Mais im Wachstum nicht behindert. Von der Saat bis zum Bestandesschluss ist die kritische Zeit. Hier gelangt der Regen ungebremst auf den Boden. Das zerschlägt die Bodenaggregate und lässt die Bodenteilchen mit dem abfließenden Wasser wegspülen. Doch gerade in dieser Zeit ist die Gefahr durch Starkregenereignisse am höchsten. Für einen ordentlichen Erosionsschutz muss der Boden nicht ganzflächig bewachsen sein. Eine Bodenbedeckung von 30 Prozent bietet dem Landwirt meist ausreichenden Schutz. Für den Erfolg einer Begleitsaat ist der richtige Zeitpunkt des Pflanzenschutzes entscheidend. Optimal wäre im 6-8 Blattstadium des Mais. Ein früher Einsatz im 4-Blattstadium macht die erosionsschützende Wirkung zunichte, während ein zu spätes Abwelken nach dem 8-Blattstadium den Mais schaden kann. Dazu müssen Sie aber auch Präparate wählen, die so spät auch eingesetzt werden dürfen.Die besseren Erfahrungen machten beide LKs mit Getreide . Hier benötigen Sie zum Abwelken jedoch unbedingt einen Sulfonylharnstoff als Mischungspartner. Diese Mittel lassen die Gräser nur langsam abwelken. Dadurch bleibt der Boden länger bedeckt. Ein Problem bei der Begleitsaat von Sommergetreide kann die Saatenfliege darstellen. Die fühlt sich in solchen Beständen sehr wohl.Hafer zeigte sich bei der LK OÖ als guter Erosionsschutz. 2016 war aber das Wetter in OÖ sehr wüchsig und der Hafer konnte sich gut entwickeln. Außerdem kam der Herbizideinsatz etwas zu spät und der Hafer ließ sich nur mehr schwer abwelken.Die LK Stmk setze im Versuch auf den Weizen. Dieser bedeckte den Boden ausreichend und überwucherte den Mais nicht. Außerdem beeinträchtigte der Weizen die Erträge des Maises nur marginal.Mehr zu den Erfahrungen mit den Kulturen und wie Sie sie am besten aussäen lesen Sie in der LANDWIRT Ausgabe 5/2017.