Bayerische Landwirte stellen ihre Tierwohl-Schweineställe vor

Martin Wimmer und Josef Gelb haben eines gemeinsam: Sie haben in tiergerechtere Stallkonzepte für ihre Schweine investiert. Der LANDWIRT war am 13. September 2016 bei ihnen zu Besuch und sendete live aus dem Stall.

Martin Wimmer im LANDWIRT-Interview. Foto: Fohringer

Josef Gelb berichtet von seinen Erfahrungen mit dem neuen Tierwohl-Außenklimastall. Foto: Denk

Die Verbraucher fordern mehr Tierwohl, vor allem in der Schweinehaltung. Immer mehr Landwirte verfolgen diese Entwicklungen und setzten freiwillig auf mehr Komfort für ihre Tiere. Martin Wimmer aus dem bayerischen Essenbach hat sich in seinem neuen Zuchtsauenstall für Bewegungs-Abferkelbuchten entschieden. Der Ferkelproduzent hat seinen Bestand von 300 auf rund 800 Sauen aufgestockt. In den „BeFree“-Abferkelbuchten von der Firma Schauer Agrotronic ferkeln vorwiegend Jungsauen. Die Altsauen belässt Wimmer in den herkömmlichen Buchten. So kann er vergleichen, wie sich die Leistungen zwischen den Systemen entwickeln bzw. unterscheiden. Längerfristig rechnet er mit in etwa gleichbleibenden Ferkelverlustzahlen. Im LANDWIRT-Live Video berichtet er von seinen Erfahrungen mit den BeFree-Bewegungsbuchten.Der LANDWIRT war am 13. September 2016 auch zu Gast beim Ferkelproduzenten und Schweinemäster Josef Gelb in Merching-Steinach. Zusammen mit seinem Sohn hat er sich für den Bau eines neuen, emissionsarmen Außenklimastalls („Nature-Line“) für rund 1.400 Mastschweine entschieden. Dabei war es ihnen wichtig, dass die Tiere Auslauf und Beschäftigungsmaterial in Form von Stroh erhalten. Über die Strohmatic-Anlage werden Quaderballen gehäckselt, entstaubt und per Knopfdruck über ein Rohrketten-Fördersystem in die Buchten eingestreut. Eine Sprühkühlung im teilweise perforierten Auslauf dient zur Abkühlung an heißen Tagen. Für Gelbs stand damit auch das Tierwohl als entscheidender Faktor im Vordergrund. Sie freuen sich über Besucher, die ihr „Schweinehotel“ besuchen und die Tiere im Auslauf beobachten möchten.Wie es Josef Gelb und seinem Sohn bei der täglichen Arbeit in ihrem Tierwohl-Außenklimastall geht, wie die Strohmatic-Anlage funktioniert und welches Güllesystem sie verwenden, erzählen Sie im LANDWIRT-Interview. Das Interesse an der Live-Übertragung war groß, die Zuseher stellten zahlreiche Fragen zum neuen Stallkonzept.