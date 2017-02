Bäuerinnen Leserreise nach Tschechien

In Zusammenarbeit mit dem Agrar-Reisebüro AGRIA bieten wir heuer eine interessante LANDWIRT Leserreise nach Tschechien an.

Rundreise im angemieteten Reisebus laut Programm

3x Nächtigung/Frühstück in 4* Hotels auf Basis DZ/DU/WC

Verpflegung laut Programm (3x Mittagessen, 1x Abendessen am Schiff)

Kochkurs (Tschechische Küche)

Eintritte/Gebühren für die landwirtschaftlichen und touristischen Besichtigungen laut Programm

Organisation des landwirtschaftlichen und touristischen Besichtigungsprogrammes

Einheimische, deutschsprachige Reiseleitung

AGRIA Reisebegleitung

19. bis 22. April 2017

1. März 2017
- 06:00 Uhr Abfahrt ab Graz mit Zustiegsstellen (St. Michael / Liezen / Voralpenkreuz).
- Fahrt nach Cesky Kromlov. Treffen mit der deutschsprachigen, einheimischen Reiseleitung.
- Nach dem Mittagessen folgt die Stadtbesichtigung von (Krumau), eine der schönsten Städte des Landes.
- Weiterfahrt nach und Nächtigung.
- Frühstück im Hotel. Rundgang durch die weltberühmte Braustadt. Das historische Stadtzentrum ist der große Stolz der Stadt: in der Mitte der quadratische Marktplatz Premysl Otakar II. Einer der größten Plätze Europas (1ha).
- Transfer und. Im Anschluss gemeinsam Kochen.
- Besichtigung eines (Limousinzucht) auf der Strecke nach Prag.
- Nächtigung in der tschechischen Hauptstadt.
- Frühstück im Hotel. Besichtung eines mit
- Fahrt nach (Kuttenberg) - seit 1995 UNESCO-Weltkulturerbe.
- Zeit zur freien Verfügung zum Mittagessen (fakultativ).
- Besichtigung des historischen Stadtkerns und der imposanten
- Abends durch das beleuchtete Prag inklusive Abendessen.
- Übernachtung in Prag.
- Frühstück und Check-out im Hotel. durch die. Seit dem Mittelalter genießt Prag den Ruf, eine der schönsten Städte der Welt zu sein. Nur zu Recht wird ihr der Name mit Attributen wie goldenes, hunderttürmiges oder der steinerne Traum geschmückt. Die Metropole an der Moldau verbindet auf einzigartige Weise Geschichte und Gegenwart.
- Nach dem im Restaurant folgt die Heimreise.