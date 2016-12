BI-SAFE Vollwaschmittel im Test

Herkömmliche Waschmittel verwenden Tenside und Enzyme um Flecken zu entfernen. Das Vollwaschmittel BI-SAFE besteht aus probiotischen Bakterien. Wir haben es getestet.

Wir haben das probiotische Vollwaschmittel BI-SAFE getestet.

Wir wollen nur ein Kind

Acht Tipps zum Wäsche waschen

Rezepte für die Party

So vielfältig wie der Bereich Landwirtschaft ist, so vielfältig sind auch die Flecken: Rinderkot, Fett, Blut, Harz, Gras ... Dazu kommt oft der unangenehme Geruch der nach der Wäsche bleibt. Schuld daran ist oft der Biofilm in der Waschmaschine selbst. Das ist eine Art Schmierfilm in den Pumpen, Leitungen und den Dichtungen. Genau diesem Problem hat sich das Waschmittel BI-SAFE gewidmet. Anders als die bekannten Waschmittel, die dem Schmutz mit Chemikalien und Enzymen zur Wäsche rücken, basiert BI-SAFE auf probiotischen Bakterien. Knapp 100 Bäuerinnen aus Österreich und Deutschland haben das Waschmittel für uns getestet.BI-SAFE von der Firma Chrisal aus Belgien. Vertrieb in Österreich und Deutschland über die Firma Grüske. Es kostet 11,99 Euro incl. MwSt (umgerechnet sind das bei 80 Waschgängen 15 Cent). Zu bestellen in Österreich unter www.proidee.de bzw. in Deutschland bei Amazon. Besonders geeignet für Berufskleidung: Landwirte (Stallkleidung), Klinik, Monteure, Gastronomie, Handwerk, Industrie, Bau, Sport und alle anderen (auch für´s Baby)Reicht für 50–80 Waschgänge. Für alle Textilien (bunt, schwarz, weiß)Kein Kochen notwendigEnthält keine Bleich- oder DesinfektionsmittelSchleim (Biofilm) lösend hält Pumpen, Filter und Leitungen freiBI-SAFE verspricht eine gute Waschkraft schon bei niedrigen Temperaturen. Das hat uns auch der Großteil der Testerinnen bestätigt. Die Wäsche wurde zumindest genauso sauber wie bei den sonst verwendeten Waschmitteln. Sieben der knapp 100 Testerinnen waren mit dem Waschmittel unzufrieden und würden es nicht weiterverwenden.Die genauen Ergebnisse plus Tipps zur Fleckenentfernung lesen Sie in der LANDWIRT Ausgabe 1/2017.