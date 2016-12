Automatisch wenden mit Steyr S-Turn

Mit der neuen Funktion „S-Turn“ können Steyr-Traktoren am Feldende automatisch wenden. Die Elektronik erkennt auch Fahrgassen und lenkt präzise bis in die letzte Ecke. Wir haben das System bei der Herbstbestellung ausprobiert.



Die neue Software wendet den Traktor am Feldende automatisch und lenkt präzise in die nächste frei wählbare Fahrspur.

Ist das System optimal eingestellt, ist der Fahrer nur mehr Copilot.

Mit dem neuen Winkelmodus lässt sich das gesamte Vorgewende exakt bis in die Ecken bearbeiten.

Die neue Software ist für alle Traktoren der Baureihen Profi CVT, CVT und Terrus CVT ab sofort verfügbar. Für Kunden, die ihre Traktoren bereits mit S-Guide Lenksystem und S-Tech 700 Monitor ausgerüstet haben, steht ein Update bereit. Eine Ausnahme gibt es für das automatische Wenden am Vorgewende mit „EasyTurn“: Diese Funktion wird erst Anfang 2017 verfügbar sein und benötigt eine kostenpflichtige Freischaltung.Wir konnten „EasyTurn“ und die verbesserte Spurführung bei der Herbstbestellung mit einem Steyr 4145 Profi CVT ausprobieren. Grundvoraussetzung für alle neuen Funktionen ist natürlich ein Lenksystem mit hoher Genauigkeit. Steyr bietet dafür österreichweit ein RTK+Netz mit einer maximalen Abweichung von 2,5 cm an.„S-Turn“ wendet den Traktor am Feldende automatisch und führt ihn präzise in die nächste Spur. Das System berechnet die optimale Linie beim Umkehren innerhalb der Vorgewendegrenzen. Es bestimmt auch die günstigste Geschwindigkeit für dieses Manöver und informiert den Fahrer. „S-Turn“ lässt sich individuell einstellen und arbeitet mit gezogenen sowie angebauten Geräten.Automatische Spurführungssysteme haben die Feldecken bislang abgerundet. Die Spitzen mussten manuell bearbeitet werden.Mit einer neuen Funktion lässt sich nun jeder Acker bis in den letzten Winkel bestellen. Ist man am Ende einer Vorgewendefahrspur angekommen, wird das Arbeitsgerät ausgehoben und der Traktor manuell gewendet. Das Lenksystem ist sofort nach dem Ansetzen des Geräts in der neuen Vorgewendespur aktiviert.Steyr stellt das gesamte Software-Update für seine S-Tech-Lösungen in den kommenden Tagen erstmals auf der Agraria in Wels vor. Weitere Infos darüber können Sie auch in der LANDWIRT Ausgabe 23/2016 (Erscheinungstermin 1. Dezember 2016) lesen.Zur Homepage von STEYR Traktoren